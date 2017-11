Ubriaco picchia due donne, una è in gravi condizioni

Vagabondava ubriaco per le vie della città quando ha incontrato due donne anziane, una di 67 e una di 83, e le ha picchiate. Ora quella di 83 è in coma e lotta tra la vita e la morte in ospedale a Busto Arsizio.

L’incredibile vicenda è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in via Quintino Sella, a pochi passi da piazza Manzoni. L’autore dell’aggressione è un 26enne rumeno, Pardalian Caldarar, senza fissa dimora con alcuni precedenti per furto e rissa. Il giovane ha incrociato le due donne che passeggiavano e ha colpito prima la 67enne allo sterno con un pugno e subito dopo la più anziana con un altro pugno sul costato. Non contento l’ha spinta a terra, facendole battere la testa.

Inizialmente le condizioni dell’anziana non erano apparse gravi ma, una volta soccorsa e trasportata in ospedale, le sue condizioni sono precipitate ed è entrata in coma. In tarda serata i medici hanno tentato di operarla per ridurre l’emorragia cerebrale.

Il 26enne è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio a poca distanza dal luogo dell’aggressione e non ha opposto resistenza. Portato in commissariato per essere interrogato ha ammesso di aver bevuto vodka ma poco dopo si è addormentato ed è caduto in un sonno profondo.

Dietro questo gesto sconsiderato non ci sarebbe neanche l’intenzione di rapinare le due donne. Il sostituto procuratore di turno Maria Cristina Ria ha disposto l’arresto con l’accusa di tentato omicidio. Di lui si sa che era sprovvisto di documenti e che alcuni testimoni avrebbero raccontato di averlo visto vagare per la città infastidendo i passanti.