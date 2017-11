Ubriaco, tenta la fuga prima in auto e poi a piedi

Ubriaco, tenta la fuga, prima in auto e poi anche a piedi, pur di non farsi identificare. Protagonista un uomo di 29 anni, cittadino italiano residente a Milano, che alla fine si è fatto arrestare dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, oltre all’inevitabile denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Il 29enne, operaio e pregiudicato, è stato fermato sul Sempione nella notte tra venerdì e sabato dai militari del Radiomobile della Compagnia di Rho. O meglio: i carabinieri hanno intimato l’alt, a cui l’uomo ha reagito dando gas e tentando la fuga. Poco dopo ha abbandonato la sua auto dopo aver arrestato bruscamente la marcia, cercando di scappare a piedi. Raggiunti dai militari, a quel punto è stato sottoposto anche alla verifica del tasso alcoolemico, l’arrestato è stato anche deferito per guida in stato di ebrezza poiché risultato ben oltre i limiti consentito.

Complessivamente la notte di controlli sul Sempione ha visto come risultato la denuncia di ben 5 persone denunciate, con sanzioni amministrative per un totale di 5.500 euro. Uomoini di 24,25,26 e 32 anni, tutti fermati nel corso di posti di controllo attivati nella strada statale del Sempione e responsabili di guida in stato di ebbrezza.