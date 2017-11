Ugo Bertola è il nuovo segretario del Pd di San Vittore Olona

Si è svolto domenica 5 novembre, il Congresso del Circolo PD di San Vittore Olona, che ha visto l’elezione a nuovo segretario di Ugo Bertola, 50 anni, laureato, dipendente pubblico, esperto in discipline giuridiche e organizzazione gestionale della pubblica amministrazione.

Il neo segretario ha ricordato come sia importante che, anche a S. Vittore Olona, ci sia un circolo del PD come soggetto politico democratico e aperto alla partecipazione di tutti i cittadini, luogo di confronto reale e di cittadinanza attiva.

«Occorre rilegittimare la politica, la buona politica, e le stesse forze partitiche, aprendole al territorio – ha detto Bertola – Un processo che richiede lo sforzo di ogni cittadino che, in primo luogo, deve essere consapevole di far parte di una comunità politica, e quindi agire in essa, partecipandovi attivamente. Il Circolo del PD vuole agevolare questa istanza di riappropriazione della politica da parte dei cittadini».

L’invito del neosegretario del Circolo PD sanvittorese è dunque rivolto ai cittadini, perché partecipino, riacquistino protagonismo, apportino idee e contributi, per costruire insieme il futuro.