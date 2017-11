Un albero di Natale illuminato da luci, canti e balli

L’albero di Natale in piazza Libertà è stato acceso con tanto di coro e conto alla rovescia, alla presenza di sindaco, assessori e consiglieri oltre alla folla di cittadini che non hanno voluto mancare a questo appuntamento molto sentito dall’intera comunità. Da qui al Natale ci saranno altri appuntamento tra cui l’accensione degli alberi rionali prevista per l’8 dicembre con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale , con molti divertimenti per i bambini e mercatini di beneficenza. Insomma, un ricco Natale per Gallarate.

