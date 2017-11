Un altro colpo della UYBA: Busto passa anche a Monza

Bella vittoria della UYBA alla Candy Arena di Monza dove le ragazze di coach Mencarelli hanno portato a casa 3 punti preziosi per la classifica battendo per 1-3 (23-25, 25-12, 20-25, 21-25) le padrone di casa del team Saugella Monza.

Senza Diouf, ferma per la botta all’occhio e Wilhite per l’infortunio alla caviglia, le farfalle hanno mostrato un grande gioco di squadra.



Le ragazze di Mencarelli sono inciampate solo nel secondo set, quando le avversarie sono partite in quinta e non hanno lasciato loro spazio ma hanno dominato il resto della gara.

Nella metà campo bustocca brillano Bartsch (20 punti con il 39%), Gennari (MVP con 17 punti) e Piani (17 punti con il 42%), oltre ad una dinamica Orro, che ha saputo come sempre distribuire al meglio il gioco e innescare le sue attaccanti. Tra le brianzole, le due ex bustocche Havelkova (19) e Ortolani (18) sono state le ultime a mollare.

In tribuna, ad accompagnare le biancorosse, un tifo di primo livello con oltre 200 tifosi presenti a Monza.

A fine partita, molto soddisfatto coach Mencarelli: «Sono molto contento sia per i tre punti sia per la prestazione della squadra. È la terza trasferta in cui andiamo a punti, non posso che essere contento, anche se oggi siamo stati in qualche occasione meno lucidi rispetto alle gare precedenti. Piani brava anche oggi? Sì, giocando anche un briciolo di incoscienza sta tenendo benissimo il campo».

Molto soddisfatta anche Orro: «È stata una partita molto difficile, loro ci hanno messo in difficoltà fin dall’inizio ma noi siamo state brave a non mollare mai e a buttarci su ogni pallone. La nostra forza è il gioco di squadra, siamo unite e giochiamo per la vittoria. Devo ringraziare i nostri tifosi che sono fantastici, ci seguono ovunque e si fanno sentire; siamo fortunati ad averli».

LA PARTITA

Mencarelli ha schierato Orro in regia, Piani opposto, Verti e Stufi al centro, Gennari e Bartsch in attacco, Spirito libero.

Nel primo set l’avvio è equilibrato (5-5) e si procede a braccetto fino al 13 pari. Bartsch attacca e mura (13-15), Gennari in pipe affonda Ortolani (13-16 time out Pedullà). Begic non ci sta (15-16), Havelkova trova il pari con uno splendido diagonale (16-16). L’ingresso di Chausheva al servizio fa volare le farfalle (20-22 Piani), Negretti in seconda linea è ottima e Bartsch trova tre set ball (21-24). Dixon ne annulla due ma alla fine chiude Gennari (23-25).

Nel secondo parziale Monza parte in quinta grande grazie ai servizi di Hancock e ai muri di Ortolani ed Havelkova (4-0). Mencarelli ferma il gioco e prova a rimettere ordine tra le sue ragazze ma al rientro in campo la situazione peggiore e sull’8-0 il tecnico biancorosso deve usare anche il secondo time out. Gennari prova a invertire la rotta (9-3), ma Begic allunga ancora (12-3). Mencarelli allora decide di far rifiatare alcune giocatrici in vista del terzo set e mette in campo Botezat su Stufi e Dall’Igna su Orro. Ortolani affonda il 16-8, Hancock firma altri tre ace e chiude di fatto il set (20-8). Finisce 25-12 (Begic).

Nel terzo set l’ace di Bartsch e i muri di Berti e Piani valgono il primo 0-3. Begic trova il pari sul 4-4, Gennari conserva il break (5-7), Bartsch allunga (5-8) e Pedullà ferma il gioco. Havelkova e Devetag a muro provano a dare la scossa alla Saugella (10-13) e sul servizio di Hancock Ortolani firma il -2 (11-13 e time out per Mencarelli). Al rientro in campo Piani trova il punto (11-14) e una scatenata Bartsch conquista il vitale 15-18. Nel finale è Gennari a salire in cattedra e a realizzare tutti i punti fino al 20-25 conclusivo.

Nel quarto set Stufi di forza tiene due volte il break (5-7); Bartsch e Berti combattono (9-11) ma Havelkova trova il -1 (12-13). Berti a muro fa +4 (13-17), Havelkova e Ortolani non ci stanno (16-18 sul servizio di Hancock, time out Mencarelli), ma Bartsch e il muro di Berti valgono il 16-20. Nel finale Ortolani e Devetag ci provano (21-22), ma a chiudere è il mani-out di Bartsch (21-25).

Saugella Monza – Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (23-25, 25-12, 20-25, 21-25)

Monza: Ortolani 18, Hortmann 1, Arcangeli (L), Balboni, Dixon 7, Devetag 8, Candi 1, Begic 16, Bonvicini, Hancock 4, Havelkova 19, Loda ne, Rastelli.

Busto Arsizio: Piani 17, Stufi 5, Spirito (L), Gennari 17, Dall’Igna, Orro 2, Peruzzo ne, Diouf ne, Bartsch 20, Berti 6, Negretti, Chausheva, Botezat.

Arbitri: Sobrero e Boris

Note. Monza: battute sbagliate 10, ace 6, muri 13. Busto: battute sbagliate 2, ace 5, muri 11.