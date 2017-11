Un bando per finanziare tre start up di giovani con 25mila euro

Tre contributi da 8500 euro per tre start up formate da giovani. È quanto ha messo sul piatto il Comune di Varese con il bando “Giovani e Idee di Impresa”, un’iniziativa partita mercoledì 22 novembre con l’intento di stimolare l’imprenditorialità dei giovani.

Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune ed è rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni residenti o domiciliati a Varese (o almeno il 20% dei componenti nel caso la domanda sia presentata in forma aggregata).

Il bando cerca progettualità di start up che si occupino di patrimonio culturale o ambientale, turismo sostenibile, commercio equo o di prossimità, arte, architettura, design, moda, web e tanti altri campi.

Saranno finanziate le tre progettualità con migliore punteggio come da graduatoria che si

formerà a seguito dell’esame della apposita commissione nominata, con assegnazione di un

contributo di 8.500 euro ciascuna: il contributo verrà corrisposto per 4mila euro nella fase iniziale per consentire l’avvio, entro 24 mesi dalla prima erogazione dovrà essere presentata regolare documentazione delle spese effettuate e pertinenti, a cui seguirà l’erogazione del saldo di 4500 euro a verifica effettuata con esito positivo.

Il contributo erogato dall’Amministrazione comunale dovrà essere una compartecipazione alle spese. La somma erogata dovrà essere utilizzata interamente per lo sviluppo dell’idea/attività

imprenditoriale presentata