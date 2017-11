Un concerto in Harmonia all’abbazia di san Donato

Saranno i preziosi affreschi, recentemente restaurati, dell’abbazia di San Donato di Sesto Calende a fare da cornice al concerto del coro polifonico Harmonia di Vergiate e all’Ensemble di fiati Harmonia, costituito per l’occasione grazie alla collaborazione del Corpo Musicale G. Colombo di Sesto Calende e del Corpo Musicale Mornaghese di Mornago. «I due complessi bandistici – dice il maestro Loriano Blasutta – hanno fornito gli elementi per la costituzione dell’ensemble in un bell’esempio di collaborazione tra realtà musicali amatoriali che ci auguriamo possa proseguire in futuro, in un’ottica di crescita culturale offerta al territorio».

Il concerto che si terrà sabato 18 novembre alle ore 21 è stato organizzato in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Agostino e il Gruppo Progetto Alzheimer di Sesto Calende.Saranno eseguite musiche di Händel, Mozart, Salieri, Marcello, Sibelius ed altri autori oltre alla Missa Brevis di Jacob de Haan, concepita e scritta per Coro ed Ensemble di Fiati.