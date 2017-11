Un concorso per band emergenti e un incontro con Riccardo Sinigallia

Sono al via le azioni della cooperativa sociale NATURart previste per Tutta un’altra storia, il progetto, promosso dal Comune di Varese e da Regione Lombardia, che per un anno sensibilizzerà Varese sull’educazione alla legalità, sull’impegno contro la criminalità organizzata e sul tema delle vittime di mafia.

“Legalità sul palco” è il titolo delle iniziative previste: la prima, avviata nelle scorse settimane, è un concorso gratuito per band emergenti, nato dall’esperienza decennale del concorso musicale “Va sul palco” e del progetto “Notturno Giovani”, dedicato a tutti gli artisti nati tra il 1° gennaio 1983 e il 31 dicembre 2002, purché residenti in Lombardia. Band e solisti potranno dunque sfidarsi in un repertorio originale composto da tre canzoni, di cui almeno una suonerà le note giuste parlando di impegno civile contro la criminalità organizzata e contro fenomeni criminali, quali usura e estorsione.

In palio, la registrazione di un singolo e la realizzazione di un videoclip: “Le opere – spiega Massimiliano Potenzoni, vicepresidente cooperativa sociale NATURart – verranno valutate sia dal punto di vista della qualità artistica che del contenuto dei testi. La giuria è mista e costituita da professionisti del settore musicale, tra cui l’agenzia di booking Tube Agency, la casa discografica Ghost Records, lo studio di registrazione La Sauna, la scuola di musica CFM di Barasso, da educatori professionali e studenti del Liceo Classico Ernesto Cairoli”. Il termine per presentare le demo è il 20 dicembre 2017 e ad aprile 2018 è prevista la premiazione ufficiale della band vincitrice. Per iscriversi e info: www.cooperativanaturart.it

Sabato 25 novembre alle ore 15,30 alle Cantine Coopuf di via De Cristoforis, 5 a Varese si terrà “Legalità sul Palco – Tavola Rotonda Atto I. “Percorsi di educazione alla legalità tra scuola e musica”. Un incontro tra musicisti, rappresentanti delle istituzioni, educatori e pedagogisti cui parteciperanno la referente provinciale di Libera Varese Antonella Buonopane, la dirigente dell’I.C. “Carminati” di Lonate Pozzolo e responsabile del progetto “A Scuola Di Legalità” Fabiana Ginesi e Massimiliano Potenzoni vicepresidente della Cooperativa Sociale NATURart.

Inoltre, ospiti d’eccezione della tavola rotonda saranno Riccardo Sinigallia e Marco Ulcigrai che si esibiranno in serata dalle 21.30.

“L’educazione alla legalità – interviene l’Assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari – è la prima azione che bisogna mettere in campo per consolidare il grado di civiltà delle nuove generazioni. L’indignazione per ciò che non è lecito è la misura del nostro tasso di moralità. Se si perde la capacità di indignarsi, di rifiutare l’omologazione a ciò che è omertà, si perde una parte di sé e si danneggia la propria comunità e il proprio Paese.

Noi vogliamo tenere alto il senso di appartenenza ad un Paese che sa sempre reagire e che dice ‘no’ alle prevaricazioni e all’emarginazione dei deboli. È per questo che abbiamo aderito a questo bando ed è per questo che pensiamo che gli strumenti e i contenuti messi in campo siano utili a formare nuove generazioni di donne e di uomini”.

L’ingresso è libero e gratuito. Per info: legalitasulpalco@cooperativanaturart.it Tel. 392 9610911 / 377 1774561.

“Legalità sul Palco – Tavola Rotonda Atto I” è organizzata dalla Cooperativa Sociale NATURart in collaborazione con Tube Agency, Cantine Coopuf, Madboys Eventi & Concerti, Twiggy Varese.