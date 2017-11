In un corso l’importante legame tra alimentazione e bellezza

Quanto c’entrano tra loro alimentazione e bellezza? E’ quello che si scoprirà nel corso Tigros dedicato ad Alimentazione e Bellezza, previsto al Buongusto di Buguggiate mercoledì 15 novembre 2017.

Mangiare con equilibrio e attenzione serve infatti per stare bene e in forma ogni giorno, sia dentro che fuori, per essere più belli ed avere un umore migliore.

L’alimentazione incide infatti anche sul nostro aspetto: seguire un regime alimentare corretto aiuta a migliorare il corpo, dalla pelle alla tonicità muscolare, dalle unghie ai capelli.

A parlare di questo argomento, solo apparentemente “superficiale” ma tanto importantep per tutti, sarà la dottoressa Valentina Lazzati, specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva che con lo chef Davide Brovelli, “vecchia conoscenza dei corsi Tigros e patron del Ristorante Il Sole di Ranco e di Solo 33 Restaurant by Davide Brovelli di Dormelletto.

L’appuntamento è per mercoledì 15 novembre al Tigros Buongusto di Buguggiate. Le iscrizioni a questo corso sono già chiuse: l’iscrizione ai prossimi appuntamenti è comunque gratis, e richiede solo il possesso di Tigros Card (anch’essa gratuita): ci si può iscrivere online al sito www.tigros.it, oppure telefonicamente al numero verde 800 905033.

GLI ALTRI CORSI SU ALIMENTAZIONE E BENESSERE