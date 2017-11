Un “tè danzante” al Melo

Venerdì 17 novembre, ore 15.00, all’Università del Melo, viene proposto il Tè danzante “Colori d’Autunno”.

Un pomeriggio danzante per tutti caratterizzato dal tema stagionale dei “Colori d’Autunno”.

Un’occasione per trascorrere insieme un piacevole pomeriggio autunnale, ballando e danzando in compagnia, riscaldati da una profumata tazza di tè, in un ambiente confortevole e accogliente.

Ingresso libero e gratuito.

Per informazioni: 0331 708224

Appuntamento al Melo, via Magenta 3, Gallarate