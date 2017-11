Un giro al mercatino di Natale e a teatro con le marionette

Ecco gli appuntamenti del fine settimana in provincia:

Meteo – Sabato 18 novembre, cieli sempre sereni o poco nuvolosi. Sui rilievi debolmente ventilato da nord. Temperature senza variazioni rilevanti. Domenica soleggiato con vento da nord forte sulle Alpi e a tratti rinforzi anche sulla pianura dal pomeriggio. Più nuvole sulle creste di confine con possibilità di nevischio, mentre altrove asciutto. Zero termico in calo a circa 1000m sulle Alpi.

INCONTRI

Varese – Apre la rassegna “Gocce 2018” con “Le avventure di Numero Primo” di Marco Paolini al Teatro di Varese (Piazza della Repubblica). Appuntamento venerdì e sabato sera.

Varese – Sabato giornata Mondiale del Diabete, dalle 14 alle ore 17, in piazza Podestà e corso Matteotti. Dal 6 novembre al 18 novembre 2017 il Comune di Varese, che aderisce alla Giornata Mondiale del Diabete, illuminerà di blu lo storico campanile della Basilica di San Vittore e la facciata di Palazzo Estense, sede del Comune a Varese.

Il cerchio blu è infattti il simbolo universale del diabete. Per informazioni: www.adiuvare.it, www.giornatadeldiabete.it.

Varese –Al Museo Baroffio e del Santuario si terrà la conferenza di presentazione del lavoro di studio e ricerca, svolto dal dottor Riccardo Valente sui graffiti presenti sugli strati pittorici, che decorano gli interni della Cripta sotto il Santuario di Santa Maria del Monte. L’incontro proseguirà poi in Cripta con visita guidata e approfondimento sui graffiti studiati Ingresso gratuito e prenotazione necessaria. Per informazioni e prenotazioni: 0332 212042 (da mercoledì a venerdì 14.00-18.00 e da sabato a domenica 10.00-18.00), 366 4774873 tutti i giorni – info@museobaroffio.it (mailto:info@museobaroffio.it).

Varese – Domenica 19 novembre appuntamento con “Il mercato dell’Insubria”. Mercato per produttori agricoli, artigiani dolciari e della panificazione. Dalle ore 9.00, corso Matteotti e Via Marconi. Prodotti tipici e delizie per il palato: tra i prodotti la Formaggella del Luinese, il miele varesino e gli asparagi di Cantello.

Sacro Monte – Domenica apertura II cappella (La Visitazione) visite guidate al Sacro Monte, ore 11.00, 14.30 e 17.00. Ritrovo presso il Centro Espositivo Mons.Macchi (I cappella). Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, costo di 5 euro a persona. Per maggiori informazioni: info@sacromontedivarese.it – www.sacromontedivarese.it.

Varese – Domenica proiezione del film “Il diritto di contare di Theodore Melf”, rassegna Cinematografica “Un posto nel mondo”. Ore 15 e 30, sala ACLI di Via Speri della Chiesa, 9.

Varese – “Solo di cordata” di Davide Riva, rassegna cinematografica, dalle ore 20.30 alle ore 23.00, Sala Montanari del Comune di Varese di Via dei Bersaglieri, 1. Un ritratto intimo e fedele del grande arrampicatore Renato Casarotto per ripercorrere le

sue più famose imprese alpinistiche grazie a preziosi materiali di repertorio e alla voce dei suoi amici più intimi e compagni di cordata.

Varese – Per Varese in …maglia è pronta una nuova iniziativa coloratissima in favore dei più deboli: la realizzazione e la consegna di scaldacollo e cappellini allo chalet Martinelli, con la collaborazione delle associazioni che si occupano dei senzatetto. Domenica 19 novembre l’associazione organizza una giornata intera allo sferruzzamento in compagnia, per riportare l’attenzione sul problema dell’emarginazione sociale e delle persone senza dimora. – Tutto il programma

Varese – Rasa – Torna uno dei mercatini più amati delle provincia di Varese. Domenica 19 dicembre, dalle 10 alle 19, il piccolo paese della Rasa ospita la sedicesima edizione del mercatino natalizio organizzato dall’associazione “Asar”. Organizzate navette dal centro – Tutto il programma

Varese – Impegno sociale e territorio: è questo il titolo di un convegno in programma per sabato 18 novembre a Varese (Villa Recalcati, piazza Libertà ore 9,30 – 12,30). L’appuntamento vuole essere l’occasione per festeggiare i 90 anni di Avis e della Provincia di Varese – Tutto il programma

Varese – Ecco gli appuntamenti della libreria Ubik. Venerdì 17 novembre, alle ore 18:00, incontro con le autrici Blessing Okoedion e Anna Pozzi, col romanzo denuncia “Il coraggio della libertà”, storia di una donna uscita dall’inferno della tratta. Condurrà l’incontro Dino Azzalin. Sabato si terrà l’incontro con lo scrittore Antonio Manzini (per gli iscritti) – Tutto il programma

Casalzuigno – Un Natale elegante dedicato alla casa, alla ricerca dei doni più preziosi, alla scelta di cibi ricercati. Sabato 18 e domenica 19 dicembre villa della Porta Bozzolo sarà vestita a festa, con le sale e la corte arricchite da elementi decorativi e dallo splendido presepe di Villa Bozzolo, a segnare il tempo dell’attesa del Natale. In programma visite guidate alla scoperta degli usi e dei costumi di un tempo, laboratori di decorazioni natalizie con materiale vegetale e tanto altro – Tutto il programma

Cassano Magnago – Al Factory Outlet Lindt di Cassano Magnago, il 18-19 e 25-26 novembre, giochi, degustazioni e spettacoli per tutta la famiglia. Non uno, ma due fine settimana dolci, ricchi di giochi, degustazioni e con il laboratorio Baby Maitre per i più piccoli che potranno decorare le loro tavolette di cioccolato. È il Lindt ChocoFestival 2017, che anche quest’anno accoglierà gli appassionati di cioccolato al Factory Outlet Lindt di Cassano Magnago. – Tutto il programma

Cassano Magnago – Domenica 19, sabato 25 e domenica 26 novembre, dalle 10 alle 20, torna come da tradizione il Mercatino di Natale di villa Buttafava, giunto alla decima edizione, con tante novità e tanti nuovi espositori. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai bambini, con la creazione di uno spazio denominato “Il villaggio degli elfi”, con laboratori, giochi, animazione, truccabimbi e con la visita di Babbo Natale in persona. Oltre cento espositori – Tutto il programma

Induno Olona – “Stop al bullismo”, una serata per genitori ed educatori

Domenica 19 novembre, alle 17 alla scuola media Ferrarin, un incontro organizzato dalla Croce Rossa Valceresio – Tutto il programma

BAMBINI

Varese – Appuntamento a Villa Panza per i più piccoli nel fine settimana. Domenica 19 novembre, dalle 15 alle 17 si terrà un nuovo appuntamento di “Bim Bum Bart” con un laboratorio per i bambini dal titolo “Emozioni a colori”. – Tutto il programma

Varese – Domenica appuntamento con “Il principe azzurrognolo”, alle ore 16.00, al Teatro Santuccio. Spettacoli ispirati alla letteratura, ai grandi classici e alle fiabe tradizionali. € 7,00, Info e prenotazioni 393421343593 info@teatrosantuccio.it, www.teatrosantuccio.it.

Maccagno con Pino e Veddasca – Domenica 19 novembre appuntamento all’auditorium con lo spettacoli per bambini “Il Pifferaio di Hamelin” della Compagnia Il Draghetto. – Tutto il programma

Bisuschio – Appuntamento con “Intrecciteatrali” al Teatro San Giorgio di Bisuschio. sabato prossimo, 18 novembre. Alle 17, al Cineteatro San Giorgio di Bisuschio, è in programma uno spettacolo dal titolo curioso: “I supereroi non bevono il brodo”. Tratto dall’omonimo libro di Francesca Marchegiano, lo spettacolo racconta una storia che parla di sogni fatti e dimenticati. – Tutto il programma

Venegono Inferiore – Sabato 18 e domenica 19 novembre torna Bimbi in Festa, un week-end all’insegna del divertimento dedicato a tutti i bambini. La manifestazione è organizzata da Favolandia Onlus – associazione di Castiglione Olona nata nel 2012 con l’intento di dare sostegno agli enti e alle associazioni che si occupano di bambini. Il programma dell’evento prevede numerose iniziative per bambini e famiglie. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Weekend bianco per grandi e piccoli che vogliono cimentarsi negli sport invernali. La scuola di sci Comparient ha organizzato una pista da sci in neveplast aperta a tutti. Appuntamento in piazza – Tutto il programma

Gallarate – Domenica 19 novembre, alle ore 16.00, appuntamento con l’amata principessa dai lunghi capelli d’oro, Rapunzel, favola magica tratta dal capolavoro dei Fratelli Grimm al Teatro Condominio – Tutto il programma

Gornate Olona – Appuntamento al Monastero di Torba, immerso nei boschi del parco archeologico di Castelseprio per i ragazzi tra i 9 e i 12 anni, per due pomeriggi speciali all’insegna della narrazione. Domenica 19 novembre 2017, alle ore 15, i piccoli visitatori potranno partecipare alla lettura del libro di Cinzia Ghigliano, che presenterà il suo libro Lei. – Tutto il programma

Lomazzo – Laboratorio per famiglie al Parco Lura, domenica 19 novembre ore 15.00 presso il centro biodiversità, bia Brianza a Lomazzo. Gli educatori di Koinè, cooperativa sociale che gestisce il centro biodiversità al Parco Lura, organizzano un laboratorio aperto alle famiglie. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Appuntamento domenica con “La Traviata”, Associazione Ritorno all’Opera, alle 16.00 al Teatro di Varese di Piazza della Repubblica. www.teatrodivarese.altervista.org

Varese – “L’accademia di arte e danza “Icon Dance Accademy” di Varese organizza lo spettacolo “Funambola tra le stelle”; la serata sarà condotta da Soraya Arianna Cordaro (artista e scrittrice) e prevede esibizioni di danza, esposizioni di opere, performance, letture e dibattiti sui temi del femminicidio, del bullismo, della violenza e della salvaguardia dei diritti umani. Domenica alle ore 20.30, al Teatro Santuccio di Via Sacco, 10. www.teatrosantuccio.it

Bisuschio – Sabato 18 novembre con “L’Allegra Compagnia” di Bardello che presenta uno spettacolo musicale ispirato al celebre musical interpretato da Johnny Dorelli “Aggiungi un posto a tavola” e ambientato proprio a Bardello – Tutto il programma

MUSICA

Varese – Appuntamento alle Cantine Coopuf anche per questo fine settimana. Venerdì 17 alle 19.30 la rassegna “In alto i calici”. Da Omero a Platone passando per Alceo, Anacreonte e Orazio, fino alle poesie di Neruda e ai racconti e canti da osteria del ‘900. Sabato 18, alle 21.30, live dei “The magnetics”. Le serate sono ad ingresso libero. – Tutto il programma

Albizzate – Appuntamento al Circolo The Family per tutto il fine settimana. Sabato, in particolare, ci sarà l’appuntamento con Kaufman con il loro “Bel mondo tour”.

Busto Arsizio – Ricco fine settimana anche al Circolo Gagarin, venerdì sera circolo aperto. Sabato, dalle 22:00 live MOOD + SHO, domenica, alle 17:00 teatro

con gli Sbandattori che presentano “Io non sono con te…ma neanche me!”.

Busto Arsizio – Nella Chiesa di San Michele il tradizionale concerto dei Mandolinisti per Santa Cecilia. L’appuntamento è per sabato 18 novembre alle ore 21. Sarà anche l’occasione per festeggiare il compleanno di “Quelli del ‘37” – Tutto il programma



Busto Arsizio – I Celestia sul palco di Comunità Giovanile. La storica band sarà sul palco di vicolo Carpi 5 sabato 18 novembre – Tutto il programma

Lugano – Il cartellone degli eventi musicali dello Studio FOCE offre un ricco e variegato programma. Continua infatti, la rassegna “Raclette” che sabato 18 novembre vedrà come ospiti i Sick Tamburo con il loro alternative rock. – Tutto il programma

CINEMA

