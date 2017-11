Un giro al Monastero e una storia per i più piccoli

Il Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), il bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano immerso nei boschi del parco archeologico di Castelseprio dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, apre le porte ai ragazzi tra i 9 e i 12 anni per due pomeriggi speciali all’insegna della narrazione. Domenica 19 novembre 2017, alle ore 15, i piccoli visitatori potranno partecipare alla lettura di un libro ascoltando il racconto direttamente dalla voce di chi lo ha scritto.

Domenica 19 novembre interverrà Cinzia Ghigliano, che presenterà il suo libro Lei. Vivian Maier, pubblicato da Orecchio Acerbo Editore e vincitore del premio Andersen 2016. Il diario di Vivian, la protagonista, è scritto più che con la penna con l’inseparabile macchina fotografica, occhio speciale per ritrarre i bambini dei quali si prende cura, le persone incontrate per strada, i quartieri delle città a lei più care, New York e Chicago e i luoghi lontani meta dei suoi numerosi viaggi.

Durante la giornata il ristorante La Cucina del Sole sarà aperto per il pubblico. Per informazioni e prenotazioni 348.8687196

Con il Patrocinio di Provincia di Varese.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2017”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il quinto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione.

MONASTERO DI TORBA, GORNATE OLONA (VARESE)

Giorni e orari: domenica 10 settembre e 19 novembre 2017, ore 15 Su prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Ingresso e attività bambini: Intero: € 8,00; Iscritti FAI: € 4;

Ingresso accompagnatori: Intero: € 6,50 Iscritti FAI: gratuito

Informazioni e prenotazioni: Monastero di Torba, tel. 0331.820301; faitorba@fondoambiente.it

Per maggiori informazioni sul FAI e sul Monastero di Torba: www.fondoambiente.it