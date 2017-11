Un giro del paese a dorso d’asino

Per i bimbi che guardano la televisione il massimo sarebbe girare per il paese a bordo del “Trenino Thomas”, famoso cartone animato del momento.

Ma se solo i figli nostri scoprissero quant’è bello un giro a dorso d’asino, forse spegnerebbero la tv per correre con sciarpa e cappellino a farsi portare spasso da questi docili animali.

È questo l’obiettivo del mercato del GiustoiNperfetto di Castello Cabiaglio che, complice la cornice dell’antico borgo fatto di strette strade e antiche case, offrirà peri il prossimo fine settimana un’edizione speciale di questo mercatino che sta conquistando sempre più persone.

Così, tra un piatto di polenta bio e un’occhiata agli oggetti di artigianato locale, i piccoli potranno farsi un giro su due “trenini a quattro zampe” provenienti da Dumenza e rappresentati da questi animali che un tempo erano molto diffusi come forza per impiegare nei trasporti o in agricoltura.

Ma non è tutto, perché l’edizione del mercato di domenica prossima – che si tiene ogni prima domenica del mese grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e di tanti volontari – vedrà sempre i bimbi in primo piano per coinvolgerei in un atto d’amore verso il territorio: metteranno in vendita i loro giochi e il piccoli lavoretti fatti all’asilo o a casa per ricavare fondi da destinare alla ripiantumazione dei boschi del Campo di Fiori interessato come si ricorderà dal tremendo incendio del mese scorso.

CHI PARTECIPA

– Produttori che ormai caratterizzano il mercato del GiustoiNperfetto con prodotti biologici di valore etico dove la loro “inperfezione” diventa sinonimo di qualità;

– Realtà che investono sul valore umano e non sui grossi fatturati e dove dietro a un prodotto risiede un progetto sociale (cooperative e associazioni);

– Piccoli artigiani che con trasparenza e onesta. vendono i loro prodotti di qualitaà a un prezzo equo e giusto;

Hobbisti responsabili che propongono manufatti con materiali naturali e di riciclo;

– Sarà possibile conoscere anche il progetto EQUOSTOP, un innovativo progetto per la mobilità sostenibile.

IL PROGRMMA

Dalle 10 alle 17.30 mercato del GiusttoiNperfetto Tra vie, piazze e corti del centro,

Dalle 10 alle 16.00 il mercatino dei bambini: si possono portare libri e giochi usati e oggetti creativi realizzati a mano dai piccoli;

ore 11.00, Inverno. – lettura animata con laboratorio creativo presso Sala Polivalente;

dalle 12 alle 14 ristoro tipico, bio e a km zero – Tensostrutture in Via Roma;

a partire dalle 14.30 castagne vin brulè e cioccolata calda, Corte di Via Borghetto;

ore 14.30 spettacolo gipsy – spazzino spaziale. A cura di Spazio Kabum, Piazza della Chiesa;

ore15.30 musica itinerante e danze con gli Afrovalcuvia tra vie, piazze e corti del centro

Nel corso della giornata: camminata a dorso d’asino per le vie del paese. Baratto di storie: un incontro ravvicinato tra narratore e spettatore, uno scambio, un ascolto reciproco a cura di Teatro Periferico.

LA PAGINA FACEBOOK