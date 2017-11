Un incontro in Biblioteca con il ciclista della Memoria

Sabato 2 dicembre alle 16 la Biblioteca del Comune di Induno Olona (in via Piffaretti 2) ospita un interessante incontro organizzato dalla locale sezione Anpi.

Ospite dell’incontro Giovanni Bloisi, ormai conosciuto come “il ciclista della memoria”.

Questa primavera, Giovanni Bloisi, in sella della sua bicicletta, è partito da Varano Borghi, per ricordare e celebrare la colonia di Selvino (Bg), ribattezzata “Sciesopoli ebraica”, dove 800 bambini ebrei avevano trovato accoglienza alla conclusione della Seconda guerra mondiale.

Fu la Brigata Ebraica a raccogliere a Milano gli orfani ebrei, bambini che avevano perso i genitori a causa dei rastrellamenti e dei campi di concentramento e fu Raffaele Cantoni, all’epoca presidente della Comunità Ebraica di Milano, ad avere l’idea di condurre questi bambini nella colonia di Selvino.

Giovanni Bloisi racconterà i motivi del suo lungo viaggio, il percorso che da Varano Borghi lo ha portato a Gerusalemme e poi al kibbutz di Tze’elim, fondato proprio dagli ex bambini di Selvino. Racconterà l’incontro con alcuni di questi bambini, l’affetto raccolto nelle tappe del suo percorso e il sostegno ricevuto.

All’incontro sarà presente anche Ester De Tomasi, presidente dell’Anpi provinciale, che ha sostenuto e seguito da vicino il viaggio della memoria realizzato da Giovanni Bloisi.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per ringraziare Stefano Redaelli, assessore uscente, per il lavoro svolto sui temi della Resistenza e della Costituzione e per fare gli auguri al neo eletto Emanuele Marin e come associazione fare il bilancio delle attività realizzate e presentare gli impegni futuri e alla fine scambiare gli auguri di buone feste.