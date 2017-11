Un incontro con il fotogiornalista Gabriele Orlini

Per tutti gli appassionati di fotografia e di giornalismo, il Fotocinevideoclub Verbano, ha organizzato, con il patrocinio della città di Sesto Calende, per venerdì 24, un incontro con Gabriele Orlini, fotogiornalista freelance.

L’evento si svolgerà presso la sala “Elso Varalli” del plesso comunale di piazza Mazzini 16. Gabriele ha esercitato la sua professione dall’America latina al sud-est asiatico, attraverso l’Africa e i fronti di guerra del Medio-Oriente. Una vita fatta quindi di molti incontri e che può portare tante e interessanti testimonianze di un modo lontano e per alcuni aspetti diverso dal nostro. Nel corso della serata, saranno mostrate infatti storie di uomini e donne da lui ritratti.

Oltre alla fotografia, altro strumento indispensabile per Gabriele è la scrittura, che lo aiuta a dare voce a quelle storie invisibili perse nell’infinità quantità di informazioni nella quale siamo immersi.

L’evento sarà inoltre l’occasione per presentare un progetto al quale il fotoreporter tiene in modo particolare e per il quale cerca anche un sostegno: “Yo-Eva-Storie di Donnesenza”.

Il progetto, iniziato nel 2015, ha preso piede senza alcun tipo di finanziamento pubblico o privato, il suo obiettivo è di sviluppare nell’arco di alcuni anni, una verifica dell’evoluzione del fenomeno del femminicidio in Latino-America, gli sviluppi della società e l’eventuale crescita di coscienza, delle politiche di sviluppo e/o giuridiche specifiche.

Al progetto è accompagnata l’iniziativa “To be part of…” che prevedeva vendita delle fotografie scattate nei luoghi che il progetto “YoEva” coinvolge, e saranno a disposizione di tutti i presenti alla serata oltre alla possibilità per chi vuole di donare un contributo alla causa.

La serata sarà ad ingresso libero e gratuito.