Un incontro per presentare il progetto d’Impianto Forsu

Impianto Forsu a Legnano: c’è chi ne ha già sentito parlare e conosce il progetto a grandi linee e chi, invece, ancora non sa cosa sia. E l’incontro in programma per la serata di martedì 5 dicembre in Comune a Legnano ha, appunto, lo scopo d’informare.

Non si tratta di un’assemblea per addetti ai lavori, bensì di un’occasione pubblica dedicata proprio alla popolazione del territorio, per metterla nelle condizioni di conoscere, direttamente dall’azienda che lo realizzerà e lo gestirà, i dettagli dell’impianto che sorgerà prossimamente in via Novara.

I tecnici di Asja Ambiente Italia S.p.A e di Tecnologie Ambientali Srl (il raggruppamento temporaneo d’imprese che si è aggiudicato l’appalto bandito da Amga Legnano S.p.A con AEMME Linea Ambiente) si metteranno a disposizione di istituzioni e cittadini per “prenderli per mano” e condurli, passo dopo passo, alla conoscenza di una struttura importante per questa città, capace non solo di valorizzazione la frazione organica dei rifiuti, ma anche di aggiungere un nuovo tassello al potenziale completamento del ciclo integrato dei rifiuti a servizio di questo territorio, rendendo quest’ultimo autosufficiente (il che significa una minore migrazione dei rifiuti prodotti verso altri impianti e, di conseguenza, una minore speculazione sul costo del servizio, senza contare la riduzione dell’inquinamento che questo trattamento direttamente gestito comporterà).

Per tutti, dunque, l’appuntamento è martedì 5 dicembre alle ore 20.30, nell’aula consiliare del Comune di Legnano. Si tratta del primo di una serie d’incontri pubblici finalizzati a far conoscere l’impianto.