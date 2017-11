Per un inverno morbido e colorato

I cappotti di questa stagione sono pellicce colorate, cool & funny, rigorosamente in pelliccia sintetica.

La pelliccia, regina tra i cappotti, è da sempre il capo spalla più chiacchierato e negli ultimi anni sono sempre più numerosi i brand che decidono di sposare la filosofia “fur free”.

Gucci è l’ultimo brand, in ordine di arrivo, ad aver deciso di realizzare cappotti in pelliccia sintetica, seguendo la tendenza di puntare sul pelo super colorato, per rendere tutto all’avanguardia e divertente!

Pioniera di tendenza è stata Miu Miu che ha portato in passerella pellicce dallo stile flamboyant e rigorosamente ecologiche, accoppiate a maxi cappelli per un mood cozy & Crazy.

L’inverno 2017/2018 sarà all’insegna della morbidezza e del colore.

Avete voglia di osare? Passate a dare un’occhiata al Centro Lugano Sud e alle fantastiche colorful faux fur da me scovate!

Buon shopping!

Sabina