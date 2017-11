Un mercatino di Natale per sostenere il Rifugio Animali Felici

Ci sarà il gallo Piero, che con fare da bullo metterà in riga grandi e piccini che varcheranno il prossimo weekend la soglia del Rifugio Animali Felici Onlus di Brissago Valtravaglia.

Leggi anche Brissago Valtravaglia - La casa degli agnellini scampati al macello

Ma a salutare soprattutto i bambini saranno gli agnellini e i conigli, anatre, galline e gatti, cani e persino volpi e cinghiali: tutti ospitati nella struttura immersa nella tranquillità dei boschi non lontani dal San Martino, sulle alture fra Valcuvia e Valtravaglia.

Domenica prossima, infatti, il 26 novembre in via Pra Formentone 10/A Brissago Valtravaglia andrà in scena il mercatino di Natale.

Dalle 13,30 alle 16.00- in caso di pioggia sarà rinviato al 03/12 o eventualmente il weekend successivo – si potranno trovare articoli di Natale, giochi per bambini, vin brulé e torte vegane.

Tutto il ricavato della vendita verrà devoluto al Rifugio Animali Felici Onlus.

Per info o oggetti da donare tel. +39 335 536 6298 / +39 335 562 8681