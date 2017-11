Un mese a Natale, un salto al mercatino e tanta solidarietà

Ecco gli eventi in programma nel fine settimana in provincia. Ad un mese dal Natale sono tanti i mercatini con le idee regalo ma non solo…

Meteo – Sabato giornata grigia con cielo coperto e pioggia. Foschia. Limite neve oltre 1200 m circa. Schiarite in serata a partire da Piemonte, Varesotto, Ticino e Comasco con inizio di vento da Nord.

Domenica sereno, limpido e ventilato da Nord. Temperature mitigate dal favonio in area pedemontana. Sulle Alpi nuvole e nevischio portato dal vento sulle creste di confine.

NATALE

Solidarietà – 21esima Giornata nazionale della Colletta Alimentare

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita – Tutti i supermercati aderenti

Barasso – Mercatino di art-hobbisti per le vie del paese. L’appuntamento è per domenica 26 novembre e vedrà il mercatino ma anche iniziative per grandi e piccini. Attivo lo stand gastronomico – Tutto il programma

Casciago – Mercatino con le artigiane di Via Zanella. Appuntamento all’Azienda Agricola La Vigna per domenica 26 novembre dalle 10 alle 17. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza – Tutto il programma

Brenta – Appuntamento a Brenta per la giornata di domenica 26 novembre. Dalle 9 alle 18 le vie del paese ospiteranno un mercatino di Natale con tante idee regalo. Saranno presenti tante bancarelle con oggetti d’artigianato ma non solo. Durante la giornata sarà attivo lo stand gastronomico a cura della Pro Loco, ci sarà l’animazione in costume del Palio delle Contrade. – Tutto il programma

Besozzo – Natale in Via Roma e Babbo Natale Running. Appuntamento per domenica 26 novembre con mercatino di hobbisti e artigianato, dalle 10 alle 18. Durante la giornata sarà attivo lo stand gastronomico con cucina italiana e moldava, anche da asporto. Nella stessa giornata si terrà anche la Babbo Natale Running. L’evento è arrivato alla sua sesta edizione ed è ormai diventato uno degli appuntamenti tradizionali della provincia. – Tutto il programma

Brezzo di Bedero – La Proloco di Brezzo di Bedero domenica 26 novembre organizza nella Via Roma, in Via Varesella e in Via del Pozzo un mercatino di solidarietà con bancarelle tipiche del periodo natalizio a partire dalle ore 10.00. Trippa e vin brulè per pranzo e tanti eventi – Tutto il programma

Brissago Valtravaglia – Un mercatino di Natale per sostenere il Rifugio Animali Felici. L’iniziativa è per domenica: giochi per bambini, torte e vin brulè in compagnai degli animali dell’Oasi – Tutto il programma

Arcisate – Domenica 26 novembre, torna ad animare le vie del paese, “Magie di Natale ad Arcisate”, giunto alla terza edizione e divenuto appuntamento irrinunciabile di Avvento. L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco, in collaborazione con le società locali, invitano tutti a farsi coinvolgere dalla magica atmosfera che precede la ricorrenza più bella e magica dell’anno, il Natale. – Tutto il programma

Clivio – Aria di festa a Clivio nel fine settimana, grazie ad un’iniziativa dell’associazione Ivantus. Sabato 25 e domenica 26 novembre Palazzo Reale ospita il Mercatino di Natale e tante iniziative collaterali. – Tutto il programma

Gazzada Schianno – Una giornata di festa, all’insegna dell’arte, del buon cibo e dell’artigianato. Torna anche quest’anno, domenica 26 novembre, il Bazar di Natale organizzato dalla Scuola Steiner – Waldorf Varese. – Tutto il programma

Venegono Inferiore – Tradizionale mercatino di Natale a Venegono Inferiore domenica 26 novembre in collaborazione con le Associazioni e i commercianti del territorio. Si snoderà per le vie del paese per tutta la giornata a partire dalle ore 10.00 con circa 80 espositori che metteranno in mostra oggettistica dedicata al Natale, regali, hobbistica e generi alimentari. – Tutto il programma

Gallarate – Conto alla rovescia per l’accensione del Natale gallaratese: sabato 25 novembre, con inizio alle 17, è in programma la cerimonia di accensione dell’albero di piazza Libertà – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Festa del cioccolato a Varese. Dal 24 al 26 novembre, in Piazza Monte Grappa a Varese, i maestri Cioccolatieri di Choco Amore tornano a Varese per una dolcissima seconda edizione della Festa del Cioccolato Artigianale – Tutto il programma

Varese – Il Caffè con gli Alpini riparte con Rosita Missoni e Marcello Morandini. La sesta edizione della rassegna nella sede degli Alpini di Varese in via degli Alpini 1 parte sabato 25 novembre alle 18 con due personaggi di peso – Tutto il programma

Varese – Sabato 25 novembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, l’Istituto Maria Ausiliatrice di piazzale Libertà 9 a Casbeno (Varese) apre le sue porte per la presentazione della sua offerta formativa. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Dal 24 al 26 novembre, Tisana il tempio del benessere olistico, della medicina naturale e del Vivere Etico torna a MalpensaFiere con le eccellenze nazionali e internazionali che fanno bene. Tisana ha festeggiato 20 anni ed è diventato uno dei punti di riferimento per tutti gli operatori del settore e un evento che attira migliaia di visitatori da tutto il Nord Italia e dalla Svizzera. Dopo il grande successo della prima edizione, torna questa importante occasione di promozione, visibilità, divulgazione culturale e vendita per tutte le attività, le associazioni, gli operatori che impegnano le loro energie e competenze al miglioramento del nostro benessere psico-fisico. – Tutto il programma

Varese – Appuntamento alla Libreria Ubik per sabato 25 novembre, alle ore 17:30. Ospite Hans Tuzzi, col suo nuovo romanzo “Al vento dell’oceano”, edizione Bollati Boringhieri. Condurrà l’incontro Mario Chiodetti. – Tutto il programma

Varese – “Women in flowers”: sabato 25 novembre, all’interno della Galleria Manzoni, un evento dedicato alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Protagoniste le foto di Enrico Lamberti – Tutto il programma

Varese – Serata di sensibilizzazione sul tema degli “scarti’. È quella in programma il 24 novembre all’istituto alberghiero De Filippi a Varese. In collaborazione con le due associazioni Slow Food Varese – Tutto il programma

Varese – Appuntamento per sabato 25 novembre, alle 21, alla Sala Montanari di Varese quando verrà proiettato in anteprima il film documentario “Koudelka fotografa la Terra Santa” di Gilad Baram. Un’opera che ha già riscosso un discreto successo dalla critica. L’evento è organizzato dall’Associazione Le Vie De Venti. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – Un anno importante per i Fio de la Serva che nel 2017 hanno festeggiato i loro primi 10 anni di esibizioni live e continuano a farlo. Venerdì primo dicembre infatti, la band vi invita ad una cena tutti insieme al “Grotto del Sorriso” di Cassano Valcuvia. – Tutto il programma

Luino – Domenica 26 novembre il CAI Luino propone una escursione sulle montagne che si affacciano sul Locarnese, Terre di Pedemonte e lago Maggiore con meta il Monte Verità, il cui nome originale è monte Monescia, una collina sopra Ascona nel Canton Ticino. – Tutto il programma

Cantello – Sabato 25 novembre si svolge a Cantello la “Festa dell’Albero”, organizzata dal circolo Legambiente di Cantello, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. L’appuntamento è per le 10 al Parco Giovanni Paolo II (di fianco al cimitero). – Tutto il programma

Malnate -Sabato 25 novembre, il Birrificio Sociale di Malnate consegnerà le prime birre a chi ha prenotato nei mesi scorsi. Appuntamento al palazzetto dello sport di via Gasparotto dalle ore 10 alle ore 13 per il ritiro. – Tutto il programma

Vedano Olona – In occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne”, sabato 25 novembre – a partire dalle 11 – un evento per mandare messaggi di denuncia, solidarietà e speranza per le troppe donne che ogni giorno subiscono violenza.

In Piazzetta sarà quindi esposto un allestimento in cui figureranno dei teli riportanti frasi frutto dell’estro del noto creativo Gavino Sanna contro la violenza sulle donne. – Tutto il programma

Tradate – Domenica intensa a Tradate quella in programma nella giornata del 26 novembre. In programma vi sono infatti ben 2 iniziative che hanno il sostegno della Pro Loco cittadina e dell’amministrazione comunale. Si tratta delle bancarelle di “Forte dei Marmi con gli ambulanti dell’Insubria” che quest’anno si troveranno in corso Bernacchi per tutta la giornata, mentre nella vicina piazza Mazzini i volontari della Pro Loco daranno vita alla 16esima “Sagra della polenta” con lo stand gastronomico aperto dalle ore 12.00. Alle 14.30 invece apre la castagnetta in piazza con tanto di Vin Brulè. – Tutto il programma

Lugano – Dal 24 al 26 novembre presso il Centro Esposizioni di Lugano, arriva SPOSI, ieri oggi e domani, la nuova fiera dedicata agli eventi importanti. Matrimoni e unioni civili, anniversari, battesimi, compleanni e altro ancora. Dagli abiti da cerimonia al fotografo, dagli allestimenti floreali al wedding planner, dalle fedi e gioielli alle location. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – E’ il lungo fine settimana dei Legnanesi. La storica compagnia è in scena con il suo nuovo spettacolo per tutto il fine settimana al teatro di Varese-

Angera – Sabato 25 novembre, per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Amministrazione Comunale Vi invita allo spettacolo “Nel nome della donna”, alle ore 21.00 – Tutto il programma

Solbiate Arno – In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, alle 21, la Sala polifunzionale della biblioteca comunale di Solbiate Arno, ospiterà la messa in scena del recital “Recital bambine e ragazze spose”. – Tutto il programma

Legnano – Ale & Franz in scena al teatro Galleria. Il duo comico sarà in scena sabato 25 novembre, avrà inizio alle 21 – Tutto il programma

BAMBINI

Varese – Sabato “Storia di un mostro”, Impronte, Teatro per ragazzi 2017/18, ore 16.00, Biblioteca dei ragazzi “G.Rodari” di Via Cairoli, 3. Di e con Progetto Zattera, info e prenotazioni tel.3493281029, prenotazionezattera@libero.it – www.progettozattera.com.

Busto Arsizio – Appuntamenti per i più piccoli. Domenica 26 novembre in scena “Il Tesoro dei Pirati” della compagnia “Teatro Pirata” per la rassegna del Teatro Zattera. – Tutto il programma

Lugano – MondoBimbi, la fiera dei bambini e delle famiglie. Dal 24 al 26 novembre presso il Centro Esposizioni di Lugano, torna MondoBimbi in una quarta edizione ricca di novità e di sorprese dedicate alle famiglie e soprattutto ai bambini – Tutto il programma

MUSICA

Varese – Alle Cantine Coopuf venerdì sera, alle 21 e 15 la “Gyspy Duela Quartet”. Sabato invece, l’appuntamento è con una giornata intensa. In programma, alle 15, la tavola rotonda “Legalità sul Palco – Tavola Rotonda Atto I. Percorsi di educazione alla legalità tra scuola e musica”. Tra gli ospiti Riccardo Sinigallia, cantautore, musicista e produttore discografico e Marco Ulcigrai, cantautore e musicista varesino. La sera live alle cantine – Tutto il programma

Varese – Venerdì 24 novembre torna al Twiggy Simon Yates, dj ingleseresident a Brighton, Derby, Sheffield e Ibiza e molte altre città sparse per l’Europa.Un set con solo vinili di funk, soul e disco. Il locale sarà aperto anche sabato e domenica – Tutto il programma

Varese – In occasione della 18° Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Biblioteca Comunale ospita il concerto “Sfide di donne” spettacolo jazz del Trio Fragaria Vesca sabato 25novembre alle 11 in biblioteca. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Diverse iniziative in arrivo per il weekend di Circolo Gagarin. Venerdì primo appuntamento per Controculturæ – L’Autunno Caldo del Circolo Gagarin: una brevissima rassegna letteraria (e non solo) spalmata in un mese con al centro tre diverse esperienze “controculturali”. Si inizia con Once Were Ravers, romanzo dell’attivista e musicista Pablito El Drito ambientato nel contesto dei rave dei primi anni 2000. Sabato spazio alla musica suonata con Giobia e Hollow Bone, domenica torna Cinema Buena Vista con i suoi classiconi: questa settimana sul nostro schermo La Corazza Potëmkin. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Appuntamento alla Comunità Giovanile di Busto Arsizio. Venerdì 24 sul palco avremo ospiti gli Indaco da Cesena, sabato 25 novembre invece, appuntamento con gli In.Si.Dia. – Tutto il programma

CINEMA

Varese – Continua la rassegna Un posto nel mondo con una ricca programmazione di film di qualità a Filmstudio’90 a Varese. Questo fine settimana “Corniche Kennedy”, “Oggi insieme, domani anche” e “2 biglietti della lotteria” – Tutto il programma

