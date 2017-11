Un partita di tennis e un tenero orsetto, le uscite al cinema

Trasposizione cinematografica di una grande rivalità sportiva, Borg McEnroe uscirà al cinema il 9 novembre. I due tennisti, che si incontrarono sui campi di terra rossa per ben 14 volte fra il 1978 e il 1981, non potrebbero essere più diversi: alla calma imperturbabile dello svedese Borg (interpretato da Sverrir Gudnason) si oppone il temperamento nervoso e collerico dell’americano McEnroe (Shia Labeouf). Oltre alla rivalità tennistica, le differenze di carattere fra i due esasperano ogni confronto, sino ad arrivare alla celebre finale di Wimbledon del 1980.

Il tenero orsetto Paddington, sempre con la voce di Francesco Mandelli, torna sul grande schermo giovedì 9 novembre. Ormai integrato a Windsor Gardens, Paddington vuole regalare alla tanto amata zia Lucy un libro raro, scovato in una bottega di antiquariato, per il suo centenario. Per racimolare quanto serve per procedere all’acquisto, il protagonista si dedica ai lavoretti più vari; quando però il regalo tanto agognato scomparirà misteriosamente, Paddington e la famiglia Brown si dovranno adoperare per trovare il colpevole. I sospetti ricadono sul vanitoso Phoenix Buchanan (Hugh Grant).

The Square, presentato in Concorso al Festival di Cannes 2017 e vincitore della Palma d’Oro, esce al cinema il 9 novembre. Christian, curatore museale e padre di famiglia, lavora ad un importante progetto: un’installazione chiamata «The Square», con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di pace e altruismo. Quando però per strada gli viene rubato il telefonino, Christian reagisce in maniera imprevedibile, dando il via a una spirale di eventi che sconvolgerà la sua esistenza.

The Place invece è il ritorno sul grande schermo del regista Paolo Genovese. Un misterioso uomo siede sempre allo stesso tavolo di un ristorante, pronto a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori, in cambio di compiti da svolgere. Quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro desideri? Nella pellicola un cast italiano d’eccezione tra cui Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alba Rohrwaker, Vittoria Puccini, Rocco Papaleo, Silvio Muccino.