Un passeggiata all’alba con gli amici a quattro zampe

Dog Valley Attività Cinofile propone un’esperienza unica da vivere con il proprio cane. L’appuntamento è per domenica 26 novembre, dalle 5 alle 8 e 30 del mattino e si tratta di una passeggiata all’alba al Forte di Orino.

Dog Walking nasce per coniugare passeggiate con il proprio cane ad esercizi da compiere con il proprio amico a 4 zampe in gruppo seguiti da Educatori Cinofili Professionisti per migliorarne l’educazione.

Durante l’evento di domenica l’obbiettivo sarà semplicemente, quello di fare una passeggiata tutti insieme partendo quando ancora sarà buio con l’ausilio di torce raggiungere il Forte Di Orino e lì aspettare l’alba.

Saranno presenti Educatori Cinofili che vi seguiranno e aiuteranno durante tutta la gita. L’evento sarà completamente gratuito.

Il percorso che porta dal punto di partenza al Forte dove si aspetta l’alba e di 4,5 km praticamente in piano. Senza presentare nessuna difficoltà e adatta a chiunque. Per il ritorno si percorre lo stesso percorso dell’andata.

Ritrovo ore 05:00 presso la Pensione Irma a Campo dei Fiori

Partenza ore 05:15

Abbigliamento comodo per camminare e adatto a proteggersi dal freddo o vento. Torcia luminosa

Necessaria la prenotazione per poter organizzare nel modo migliore la gita.