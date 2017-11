Un piano da più di 1,6 milioni di euro per le scuole

È di oltre 1,6 milioni di euro l’investimento del Comune di Cardano al Campo sulle scuole per l’anno scolastico 2017/2018.

Fra “gestione ordinaria”, manutenzioni, interventi straordinari e progetti, è questa la cifra prevista per le cinque scuole che ogni giorno accolgono 1.300 alunni.

Il “Piano del diritto allo studio” è stato presentato dal sindaco Angelo Bellora, dagli assessori all’Istruzione Andrea Franzioni e ai Lavori Pubblici Vincenzo Proto ai rappresentanti di classe e al Comitato genitori. «È uno strumento in cui l’amministrazione crede sinceramente – spiega Franzioni – destinando ogni anno forze e risorse per renderlo davvero efficace. È un investimento continuo per rendere migliore e proficuo il tempo che i nostri ragazzi e ragazze passano a scuola».

Sul fronte educativo, la spesa prevista è di 856mila euro per la Scuola dell’Infanzia Munari, la Scuola Porraneo, le primarie Manzoni e Negri e la secondaria Montessori. Fra le voci più consistenti c’è l’assistenza agli alunni diversamente abili con oltre 240mila euro che si aggiunge al trasporto nei plessi scolastici cardanesi e non. Poi il sostegno alla frequenza della Scuola paritaria dell’infanzia Porraneo per circa 125mila euro e i trasferimenti diretti all’Istituto comprensivo per oltre 60mila euro per il materiale scolastico, della segreteria e i progetti di arricchimento dell’offerta formativa a cui si aggiungono altri 30mila euro per i progetti proposti dall’Amministrazione. Oltre queste voci, ci sono altri interventi fra cui quello obbligatorio dell’acquisto dei libri di testo per le primarie e altri decisi dall’amministrazione come pre e post scuola per infanzia e primarie, le venti borse di studio e il progetto educativo di sostegno alla scolarizzazione avviato nel 2015 tra i primi del suo genere per la visione organica dall’infanzia alla secondaria.

La voce più consistente è però quella della mensa con una spesa di 220mila euro «per la maggior parte investiti per ridurre il costo del buono pasto per le famiglie – chiarisce Franzioni -. Ricordiamo che da tre anni le nostre scuole possono fruire di pasti preparati a “chilometro zero” nel centro cottura alle Ada Negri. Su questo fronte, dobbiamo purtroppo segnalare la morosità di diverse famiglie, problema tristemente comune a moltissimi comuni. L’Amministrazione si è già attivata e sta continuando nelle azioni di recupero crediti anche con l’ausilio di agenzie specializzate. Ribadiamo che nessuno bambino a Cardano verrà mai lasciato senza pasto, sia ben chiaro, ma ancora una volta facciamo appello a queste famiglie affinché vengano in Comune così da poter affrontare insieme ogni singola situazione. Abbiamo fasce ISEE sui buoni pasto davvero per tutti i casi oltre alla disponibilità di rateizzare il debito contratto».

Altro capitolo è quello delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e le spese di gestione per gli edifici scolastici, che vale complessivamente 800mila euro. «Questa amministrazione – spiega Proto – ha fatto investimenti rilevanti non solo per sistemare, ma anche per ammodernare e migliorare gli spazi dove i nostri figli passano gran parte della loro giornate. Nel 2017, fra opere già concluse e da realizzare, le risorse stanziate superano i 200mila euro». Alla scuola dell’infanzia Munari è già stato ripristinato il parquet, mentre nel periodo natalizio toccherà ai serramenti. Alle Manzoni sono stati rinnovati i bagni, gli spogliatoi, il giardino e il locale pre e post scuola, da realizzare invece c’è l’impermeabilizzazione della palestra. Alla Montessori è in corso un intervento allo spazio Cardaland. Alle Ada Negri verrà sostituita la pensilina porta biciclette e verranno effettuati lavori per gli spogliatoi e l’impermeabilizzazione.

In tutte le strutture sono stati ottenuti i certificati prevenzione incendi ed effettuate le prove di stabilità dei solai.