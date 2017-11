raccolta degli eventi

Un pranzo per ricordare Abraham e aiutare la popolazione di Wellele, piccolo villaggio in Etiopia, paese d’origine del ragazzo adottato da tutta Varese e morto nel 2011.

L’appuntamento è domenica 12 novembre alle 12 all’oratorio di Casbeno in via Ariberto da Intimiano a Varese.

I fondi raccolti (20 euro il pranzo per gli adulti, 5 per i bambini) saranno destinati al Progetto Abraham: dopo il pozzo e lampade fotovoltaiche, il nuovo obiettivo in fase di realizzazione è quello di costruire un mulino per macinare i cereali coltivati nei campi.

Il progetto ha preso il via e i responsabili del Progetto Abraham racconteranno i risultati raggiunti finora e relazioneranno sulla situazione politica e climatica etiope. Durante la serata non mancheranno video, fotografie e tante altre informazioni sulla costruzione del mulino per Wellele.

Per prenotare entro il 5 novembre si può scrivere a progettoabraham@gmail.com (oppure anche via sms al numero 347/1180432). Nella prenotazione va specificato il menù prescelto da ciascun partecipante, tra: