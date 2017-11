Un progetto da 600.000 euro per ristrutturare l’oncolematologia pediatrica

Il presidente della Fondazione Giacomo Ascoli, Marco Ascoli, annuncia: «Entro la fine di novembre sarà firmata la convenzione tra la Fondazione e l’Ospedale di Varese, in virtù della quale ci impegniamo a ristrutturare tutto il quinto piano dell’Ospedale Del Ponte, con un impegno finanziario di oltre 600mila euro, perché i bambini sono tanti e non ci stanno più. E oggi, con questa iniziativa, possiamo commentare che la provvidenza si chiama eBay ».

È stata presentata l’iniziativa di “eBay Days Of Color”, con consegna di parte delle donazioni da parte di dipendenti e venditori. «“eBay Days Of Color è l’ esempio per eccellenza di come un marketplace possa inserirsi perfettamente anche nei contesti più “locali”» ha commentato Andrea Bonetti, founder del negozio Yeppon.

A settembre , è stata infatti lanciata l’iniziativa “eBay Days of Color”: il progetto è stato declinato in diversi Paesi, e per l’Italia è stata scelta la Fondazione Giacomo Ascoli. Due mesi fa infatti è stata organizzata una raccolta fondi interna da parte dei dipendenti, che hanno messo in vendita per beneficenza su eBay alcuni oggetti a favore della Fondazione. Il progetto ha preso poi una nuova veste, andando a coinvolgere anche la grande community del marketplace: alcuni venditori principali di eBay hanno deciso infatti di donare personalmente alcuni oggetti alla Fondazione.

Il concetto che meglio riassume questa iniziativa si può declinare in “Small Act, Big Impact” – che può essere tradotto come “un piccolo gesto può fare la differenza”.con eBay ci ha permesso di migliorare la nostra immagine di brand a livello sociale”.

La donazione effettuata, consistente in pennarelli, materiale tecnologico e hi-tech, giochi play-station con consolle, è solo una parte delle complessive donazioni che “arriveranno con un camion”, ha commentato scherzosamente Ascoli, ringraziando il Lions Club Varese Insubriache, col suo presidente Gianluca Franchi e Elena Marella Paolucci, presidente del Comitato Soci, destina la maggior parte delle sue risorse alle iniziative e progetti della Fondazione Ascoli.