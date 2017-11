Un nuovo pulmino per la comunità “Il Sorriso”

È stato consegnato domenica mattina il nuovo pulmino regalato alla comunità Il Sorriso di Cuasso al Monte da ben 25 sponsor.

«Avevamo un mezzo ormai vecchio – racconta Maria Luisa Peroni, presidente dell’associazione Agape che gestisce la comunità per adulti con disabilità – che andava cambiato. Max Laudadio, un nostro grande amico, ci ha fatto conoscere con Alessandro Carlomagno che con la sua società Delta si occupa proprio di mettere in contatto realtà come la nostra e possibili sponsor sul territorio».

Qualche mese di lavoro e domenica, alla Trattoria del Lago di Ghirla (uno degli sponsor) la festa per la consegna del mezzo che sarà in comodato d’uso gratuito per quattro anni. «Ogni giorno – spiega Peroni – usiamo i nostri mezzi per spostarci dalla comunità verso le varie zone in cui si svolgono le attività. In più ci servono per le vacanze a Varazze e per partecipare a iniziative. Oggi per noi è un sogno, anche perchè è la prima volta che ci capita di ricevere un regalo così importante. Grazie davvero a tutti».

Tante davvero le realtà imprenditoriali e commerciali che hanno dato il loro contributo: Studio Fotografico Marchesi Marchirolo, Chris Personal Chef Cunardo, Edil Partner Bisuschio, Farmacia Pescatore Cuasso al Monte, Artes Etichette Arcisate, MLM Ganna, Ottica Nidoli Arcisate, Edicola Zapparoli Marchirolo, Parrucchiera Zaira e Beauty Cuasso, Onoranze funebri Lachi e Menefoglio Cuasso al Monte, Trattoria del Lago Ghirla, Why not bar Marchirolo, Albini e Castelli Induno Olona, Floricoltura Baroffio Bisuschio, MM Racing Arcisate, Sadeor Ganna, Centro medico Valceresio, Varese Pellicce Cunardo, Carrefour Bisuschio, Carrozzeria Bignotti Arcisate, Pasticceria Furiani Arcisate, Erboristeria Secondo Natura Bisuschio, Idrotermica Cuassese, Cumdi Germignaga.