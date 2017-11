Un recital su “bambine e ragazze spose” per la Giornata contro violenza sulle donne

Il 25 novembre 2017 alle ore 21.00 nella Sala Polifunzionale della Biblioteca Comunale di Solbiate Arno sita in via Chinetti n. 11, si terrà il “Recital bambine e ragazze spose” organizzato da Laura Colombo (assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità) in collaborazione con il Teatro del Vento di Villa D’Adda.

La ricorrenza del 25 novembre quale giornata contro la violenza sulle donne è stata istituita dalle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999. Le ONG e i Governi sono stati invitati a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema ancora di enorme impatto nella nostra società presunta evoluta.

La data del 25 novembre ricorda il brutale assassinio, nel 1960, delle sorelle Mirabal, attiviste contro il governo del dittatore Trujilo, in Repubblica Dominicana. In Italia, per iniziativa dei Centri Antiviolenza, la ricorrenza è celebrata ufficialmente dal 2005.

Il recital in programma a Solbiate Arno vuole unire musica e lettura teatrale per ricordare che gli stereotipi di genere si insinuano perfino nelle fiabe tradizionali, in cui le donne sono sottomesse e pazienti, sempre in attesa del “principe azzurro” che le salvi (un principe che, a volte, si rivela un orco).

Il “viaggio” letterario prosegue con la lettura dei più bei brani dei testi scritti sul tema della serata da Serena Dandini, Simonetta Agnello Hornby e dalla poetessa Mariangela Gualtieri.

In scena ci saranno le attrici Chiara Magri e Sveva Schneider.