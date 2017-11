Un salto nel futuro alla scuola “Maino”

Un salto nel futuro alla Scuola Secondaria di primo grado “G. B. Maino” dove, nella serata del 22 novembre, è stata inaugurata l’aula dell’ atelier creativo: uno spazio futuristico dotato di attrezzature per la realtà aumentata e kit per favorire il pensiero computazionale. La strumentazione è stata acquistata grazie ad un progetto finanziato dal MIUR nell’ambito del PNSD.

A fare gli onori di casa, la Dirigente, dott.ssa Rita Contarino che, alla presenza delle autorità cittadine, ha manifestato il suo entusiasmo per la dotazione della scuola. Il nuovo spazio di apprendimento, ha precisato la Dirigente, permetterà un approccio alla didattica innovativo, che arricchirà i momenti di lezione tradizionale, di indiscutibile importanza, con esperienze coinvolgenti, utili per il raggiungimento e lo sviluppo di competenze europee.

La dott.ssa Cristina Braila, esperta di didattica multimediale e multicanale, ha dunque presentato ai genitori la strumentazione dei visori, invitando i presenti a sperimentare i contesti di realtà virtuale e aumentata, unitamente agli ambienti immersivi anche lontani, supporto integrativo delle lezioni tradizionali.

Il fatto che nella dotazione sia presente anche una fotocamera a 360°, permetterà agli alunni non solo di essere fruitori passivi delle immagini, ma di creare dei veri e propri tour virtuali della scuola e del territorio cassanese, nell’ambito di un progetto, scaturito dalle recenti polemiche sull’uscita autonoma degli alunni, che accompagni i ragazzi a diventare più responsabili e consapevoli.

Considerate le potenzialità in ambito educativo dei “mondi virtuali”, i genitori sono stati poi coinvolti nell’uso dei sensori del Kit Sam Lab, uno strumento per favorire il pensiero computazionale. Entusiasti, hanno assistito alla realizzazione di una sorta di “macchinina” che, come ha sottolineato, Riccarda Colombo, animatrice digitale della scuola, non è da considerarsi un semplice giocattolo, ma il risultato di un piano creativo e progettuale. Programmare attività, realizzare e condividere quanto appreso e sperimentato è infatti un’incredibile opportunità di crescita e di apprendimento per tutti i docenti e gli studenti della scuola.

I docenti dell’I.C.Cassano Magnago 2