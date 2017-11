Un weekend di abbracci con Amma a Malpensafiere

MalpensaFiere come vetrina di ospitalità per la città di Busto Arsizio. Dal 13 al 15 novembre, infatti, il polo fieristico bustocco avrà nuovamente l’onore di ospitare Amma (abbreviazione di Mata Amritanandamayi), leader umanitaria conosciuta in tutto il mondo e fondatrice dell’organizzazione Embracing the world (abbracciamo il mondo) e considerata in India un Mahatma (grande anima, stesso nome attribuito a Gandhi).

L’evento prevede nel suo programma attività che comprendono momenti di meditazione, discorsi, musica e anche la possibilità per ciascuno di riceve un abbraccio personale da Amma. Il messaggio trasmesso dalla leader indiana, infatti, è incentrato sull’amore quale principio universale e che è presente in ogni forma di vita.

Questo amore si concretizza attraverso il silenzio e a cui Amma ha deciso di dedicare la vita: la sua predicazione ha ispirato moltissime persone ad impegnarsi nel servizio umanitario e ad offrire il proprio contributo per rendere il mondo un posto migliore.

La partecipazione all’evento è gratuita e sarà presente una enorme squadra di volontari composta da circa 700 persone.

Per tutte le informazione sulla visita di Amma: www.amma-italia.it.