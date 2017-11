Una pagina per la qualità dell’aria a Varese

sacro monte ..i boschi di forte dorino .campo dei fiori ..e le luci sulla citta di varese buona giornata a tutti. Maria Desogos

Sul sito www.varesesimuove.it è online da oggi la pagina “Varese Respira”. A questo indirizzo:http://www.varesesimuove.it/va rese-respira/

Un nuovo spazio di informazione per il cittadino realizzato dal Comune di Varese in cui si potrà monitorare la qualità dell’aria della propria città e verificare l’attivazione delle misure antismog. Si potrà infatti verificare con un semplice click se l’auto che si possiede può circolare o rientra nelle limitazioni strutturali e temporanee del Protocollo Aria di Regione Lombardia. Nella pagina ci sono divise per tipologia di emissione le vetture e le moto in circolazione e si potrà verificare se esistono limitazioni attive che interessano i diversi modelli.

“La pagina Varese Respira nasce dall’idea che i cittadini possano essere sempre informati sulla qualità dell’aria” dichiara Dino De Simone, assessore all’Ambiente del Comune di Varese.