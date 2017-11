Una sera in galera per scoprire chi è l’assassino e gustarsi una cena

Carcere Busto Arsizio

Torna l’appuntamento nel Carcere di Busto Arsizio con le cene con delitto. Dopo i primi appuntamenti del 2016, la compagnia di attori-detenuti Oblò vi invita nuovamente per un apericena e un’indagine in piena regola.

«Stiamo preparando per voi un nuovo caso da investigare: la misteriosa morte di una trapezista in un circo – raccontano gli attori guidati dalla regista Elisa Carnelli -. E fra una portata e l’altra, con le pietanze curate dai cuochi di Enaip, indizi, alibi e moventi».

L’appuntamento sarà doppio: venerdì 15 dicembre e venerdì 12 gennaio alle ore 20 nel carcere in via per Cassano. Il costo è di 25 euro a testa. La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta utilizzando questo link: https://goo.gl/forms/TXQq4arbuH6CbJgv1

«E se state pensando di organizzare una cena natalizia aziendale – è l’invito della compagnia teatrale -, con colleghi e amici, perchè non farla da noi? Location esclusiva, serata originale, evento solidale».