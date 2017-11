Una settimana tra pittori e scultori con Punto sull’Arte

Galleria Punto Sull'Arte

Una settimana nel mondo dell’arte. A portarci alla scoperta di pittori, scultori e opere d’arte e la Galleria Punto sull’Arte di Casbeno, a Varese. Una realtà fondata nel 2011 che oggi porta in città artisti di fama e ci racconterà delle sue esposizioni e non solo.

Ecco come si presentano:

Buongiorno a tutti!

Siamo lo staff della Galleria @puntosullarte di Varese (Casbeno), e gestiremo l’account di @varesenews questa settimana!

La Galleria PUNTO SULL’ARTE è stata fondata nel 2011 da Sofia Macchi (sulla destra) e in pochi anni è diventata un punto di riferimento per collezionisti e appassionati di arte contemporanea in Italia e all’estero.

Nei prossimi giorni vi racconteremo la nostra filosofia: sostenere pittori e scultori Nazionali ed internazionali di impostazione tradizionale, accomunati però da una sensibilità contemporanea e da un’altissima qualità.

#CONVARESENEWS, il progetto

Questo progetto è iniziato nel gennaio del 2016 e si chiama #conVareseNews. Abbiamo deciso di affidare il nostro account ad una persona diversa, ogni settimana. La prima ad aver partecipato al nostro progetto è stata Anna Prandoni, direttrice dell’Accademia Gualtiero Marchesi. Poi abbiamo continuato con l’Università Insubria, l’Università Liuc ma anche con Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo e il Monastero di Torba. Abbiamo fatto un “giro” in Valcuvia con Federico e uno ad Edimburgo con Marina. Vittoria ci ha portato a Siena, Marta a Milano, Rossana in Canada. Poi sono arrivati Sergio da Manchester, Varese Microvalorizzazione, Substrato. Ma questi sono alcuni dei nostri protagonisti: in questi mesi sono tante le persone o le realtà che ci hanno raccontato il loro mondo tramite la fotografia. Ogni settimana è un’avventura diversa.

