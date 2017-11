Un’apericena per raccontare la missione in Thailandia

La Comunità pastorale “Beato don Carlo Gnocchi”, ha organizzato per sabato 4 novembre 2017 un’apericena multietnica.

Galleria fotografica Missione Tailandia: ultimo giorno 4 di 13

L’occasione farà anche da sfondo alla testimonianza del viaggio missionario svolto in Thailandia, di cui ha riportato le testimonianze anche Varesenews.

La serata avrà inizio alle 19.15 con l’apericena, mentre alle 21 toccherà al gruppo di giovani che ad agosto si sono recati inThailandia nelle missioni dei Padri Salesiani raccontare la loro esperienza. L’appuntamento è all’oratorio di San Carlo Borromeo di via Giasone 23 a Varese,

Per chi volesse partecipare, la prenotazione è obbligatoria da effettuarsi chiamando il numero 3420414248 (Giulia) entro il 3 novembre.

Il costo della serata è di 8 euro e il ricavato, tolte le spese per l’organizzazione, sarà devoluto ai missionari saveriani in Thailandia per sostenere le loro iniziative.