Un’auto ribaltata in via Monte Generoso

Un’auto ribaltata e una donna di 46 anni leggermente ferita oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in via Monte Generoso a Varese.

L’incidente, di cui si sta ricostruendo la dinamica, è successo attorno alle 14,30 all’altezza del civico 97.

Sul posto hanno operato i soccorritori della Croce Rossa di Varese, e sono intervenuti i Vigili del fuoco di Varese che hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.