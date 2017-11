Uno scatto in rosso per dire “no” alla violenza di genere

L’ideale è la scarpa rossa, ma c’è anche chi la foto l’ha fatta con una giacca, una maglietta o una borsa, o ancora una cravatta.



Già, perché l’iniziativa messa in piedi in queste ore dall’associazione DonnaSIcura, che opera lungo il Lago Maggiore fra Sesto Calende e Travedona Monate e Luino è rivolta anche agli uomini, per sensibilizzare, parlare e soprattutto combattere la violenza di genere.

Così, nella giornata internazionale contro la violenza di genere si è pensato di sfruttare la potenza dei social per raccogliere selfie, foto di gruppo o quant’altro che possa avere attinenza col tema, declinandolo col colore rosso.

Alla fine tutte le foto raccolte verranno inserite in un grande collage sulla pagina Facebook dell’associazione.

Partecipare è facile, basta scattare la foto ed associarla all’hashtag #DonnaSicura #piùsicuradicosì .