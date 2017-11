Uno spettacolo per l’infanzia al circolo Gagarin

In occasione della Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Circolo Arci Gagarin di Busto Arsizio propone per domenica 19 novembre uno spettacolo di teatro forum dal titolo “Io non sono te… Ma neanche me!“ a cura degli SbandAttori, per riflettere su temi legati alla pre-adolescenza e all’adolescenza alternando lo sguardo tra la sfera familiare e sociale: la separazione e la differenziazione dai genitori, la ricerca della propria identità, il rischio di bullismo, la vergogna, la capacità di difendersi, il desiderio di affermare il proprio pensiero, il conflitto tra essere e dover essere che include il peso delle aspettative genitoriali e altri spunti legati all’età evolutiva.

La presenza di entrambi gli attori coinvolti nella crescita (genitori e figli) permette inoltre la condivisione di pensieri ed emozioni che faticano ad essere verbalizzati all’interno della relazione quotidiana, che sono resi più accettabili se vissuti e raccontati da altri.

Lo spettacolo si sviluppa da un episodio di bullismo scolastico di esclusione per approdare ad una riflessione teatrale sul rapporto genitori-figli. La denigrazione di Marina da parte dei compagni di classe è legata con un filo rosso al tema portante del modello, l’incomprensione che la ragazza adolescente vive nella propria famiglia, in un conflitto aperto tra i suoi desideri, le scelte di vita dei genitori e la presenza ingombrante del fratello.

In scena gli SbandAttori: un gruppo teatrale informale, nato alla fine del 2013, che si incontra settimanalmente per fare teatro, sperimentare, giocare, stare insieme. Alcuni con una lunga esperienza teatrale alle spalle, e di teatro dell’oppresso in particolare, altri con esperienze differenti, ma tutti animati dalla stessa passione!

Per maggiori informazioni: http://sbandattori.it

Lo spettacolo si terrà domenica 19 novembre 2017, apertura porte ore 17, inizio spettacolo ore 17:30 presso Circolo Arci Gagarin, via Galvani 2/bis, Busto Arsizio.

L’ingresso gratuito allo spettacolo è riservato ai soci Arci con tessera 2017-2018, valida dal 1 ottobre 2017. I minori di 14 anni accompagnati da un socio non necessitano di tessera Arci.

Per presentare domanda di adesione o rinnovare eventualmente la propria tessera scaduta è possibile compilare il modulo online qui: https://portale.arci.it/preadesione/associazione-26-x-1/ Non serve stampare il modulo con i dati, sarà già pronto al Circolo. Potrai ritirare la tessera e versare la quota di adesione da 10€ in qualsiasi momento di apertura ai soci del Circolo. La tessera rilasciata è valida in tutti i circoli Arci fino al 30 settembre 2018.