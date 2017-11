Urtata da un’auto, ferita una ciclista

Cade dalla bicicletta sulla strada statale Gallaratese, dopo essere stata urtata da un’auto.

L’incidente si è verificato intorno alle 15.30 di giovedì 30 novembre, nel tratto di strada a Gazzada Schianno, davanti alla pizzeria Tourlè.

Sono state proprio le dipendenti del locale a soccorrere per prime la donna alla guida della bicicletta, una signora di 83 anni. Subito dopo sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. La ciclista ha riportato alcuni traumi, ma non è in pericolo di vita.