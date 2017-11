Usi e costumi di un tempo, a Villa Della Porta Bozzolo si respira l’aria del Natale

Un Natale elegante dedicato alla casa, alla ricerca dei doni più preziosi, alla scelta di cibi ricercati. Il Natale di Bozzolo si trasforma quest’anno in un intero mese di proposte in cui la villa ogni settimana cambierà veste e vi permetterà un fantastico viaggio nel tempo, sino alla tradizionale mostra-mercato del 2-3 dicembre.

Si inizia questo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 dicembre quando la villa sarà vestita a festa, con le sale e la corte arricchite da elementi decorativi e dallo splendido presepe di Villa Bozzolo, a segnare il tempo dell’attesa del Natale. In Villa sarà predisposta l’apparecchiatura della sala da pranzo con un servizio storico, decorato con lo stemma dei Della Porta in una produzione esclusiva delle Ceramiche di Laveno. Una speciale visita guidata permetterà ai visitatori di scoprire riti e stili della cucina festiva nel mondo antico, ascoltare menù e ricette storiche, dal ‘700 ad oggi, e dialogare con i nostri esperti sul tema dell’alimentazione nel passato. Gli spazi rustici della villa ospiteranno un allestimento sempre dedicato al periodo festivo, ma proprio della civiltà contadina, che permetterà di scoprire quale fosse la vita quotidiana dei massari della villa e come questa si arricchisse nel periodo festivo: quali cibi e quali colori arrivano sulla tavola contadina con le festività natalizie?

Tutto il programma

Sabato e domenica

Le speciali visite guidate “Famiglie a tavola: usi e alimenti del mondo contadino e dell’alta borghesia in villa dal ‘700 ad oggi” saranno disponibili il sabato pomeriggio alle ore 14.30, la domenica alle ore 11.30, alle ore 15 ed alle ore 16. Le visite si concluderanno con una piccola degustazione di vini e pietanze dalla tavola contadina e da quella nobiliare e assaggi di prodotti del territorio.

– SABATO 18 NOVEMBRE alle ore 15.30 laboratorio per adulti di decorazioni realizzate con materiale vegetale fresco: la scelta attenta di ciò che offre la vegetazione autunnale e i suoi splendidi colori saranno suggerimento per la realizzazione di ghirlande, centrotavola, elementi per il decoro d’interni.

Laboratorio a cura di Maura Milani; costo del laboratorio da aggiungersi al biglietto di ingresso e comprensivo di materiali: € 15

– DOMENICA 19 NOVEMBRE alle ore 15.00 laboratorio per bambini “Invito a tavola: oggetti, parole, pietanze per un pranzo da condividere”

SABATO 24 E DOMENICA 25 NOVEMBRE

Musica in Villa: lo spazio dell’intrattenimento nel periodo festivo viene riempito dagli splendidi suoni della villa. Il fortepiano di Villa Bozzolo, strumento ottocentesco viennese parte dell’arredi originario della villa, ci stupirà con gli insoliti suoni delle turcherie, proposte ai visitatori da un pianista professionista.

La zampogna sarà la protagonista degli spazi più rustici della villa, dove sarà possibile scoprire suoni e canzoni della tradizione contadina.

Sabato e domenica

Le speciali visite guidate “Musica in Villa: strumenti, suoni e tempo di festa tra il ‘700 ed oggi” saranno disponibili il sabato pomeriggio alle ore 14.30, la domenica alle ore 11.30, alle ore 15 ed alle ore 16. Le visite guidate si concludono con l’ascolto del fortepiano e un breve excursus sull’evoluzione del pianoforte. Al termine delle visite sarà possibile la degustazione di distillati tipici del territorio, continuando la conversazione con una breve storia sull’evoluzione del pianoforte e sui giochi in uso nell’alta società, come il prezioso biribissi della villa.

Domenica 26 novembre alle ore 15 laboratorio per bambini “Che musica in Villa”: un viaggio nella musica che si conclude con la realizzazione di uno strumento musicale a corde. I bambini avranno la possibilità anche di incontrare le zampogne e comprendere il funzionamento di questo insolito strumento.

SABATO 2 E DOMENICA 3 DICEMBRE

La tradizionale mostra-mercato, con un’esposizione ancora più ricca e ricercata ed oltre 40 espositori da tutto il nord Italia.

ORARI

Ore 10.00 -18.00

BIGLIETTI

18-19 novembre e 25-26 novembre:

Iscritti FAI: € 3,00

Intero: € 10,00

Ridotto (bambini 4-14 anni): € 4,00

Famiglie (2 adulti+2 bambini): € 25,00

2-3 dicembre – Mostra-mercato natalizia:

Iscritti FAI: € 3,00

Intero: € 10,00

Ridotto (bambini 4-14 anni): € 4,00

Famiglie (2 adulti+2 bambini): € 25,00

Sconto del 20% sul biglietto di ingresso, per i titolari di tessera ITINERO o IO VIAGGIO in corso di validità.

Sconto del 10% sul biglietto di ingresso, per i titolari di un biglietto ordinario Trenord obliterato nella medesima giornata di visita con destinazione la località sede del Bene FAI servita dal trasporto ferroviario Trenord. Nello specifico: Varese.

RISTORO

Ristorante La Cucina di Casa

Pranzo a buffet: Per info e prenotazioni:

Tel. 0332 651793

Informazioni:

FAI – Villa Della Porta Bozzolo

Casalzuigno, Varese

Tel: 0332 – 624136

Email: faibozzolo@fondoambiente.it