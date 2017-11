Uyba, fatica premiata: vittoria da due punti a Firenze

Altro tie-break per la Unet E-Work Busto Arsizio che nel posticipo della 8a giornata passa con qualche difficoltà a Firenze, vincendo 11-15 il set di spareggio. La squadra di Mencarelli incassa così due punti con i quali consolida il quarto posto in classifica. Bene nella circostanza Stufi, top scorer ancora Bartsch. Per le padrone di casa ottima Tapp.

Il Bisonte Firenze – Unet E-Work Busto Arsizio 2-3 (25-14, 16-25, 22-25, 25-23, 11-15)

Firenze: Sorokaite 17, Alberti 6, Bechis 4, Bonciani, Tapp 20, Santana 15, Di Iulio ne, Parrocchiale (L), Pietrelli 1, Milos ne, Tirozzi 13. All. Bracci.

Busto Arsizio: Piani 12, Stufi 9, Spirito (L), Gennari 13, Dall’Igna 1, Orro 1, Wilhite ne, Diouf 9, Bartsch 15, Berti 5, Negretti, Chausheva, Botezat ne. All. Mencarelli.

Arbitri: Pozzato e Giardini.

Note. Battute vincenti: F 2, B 3. Errate: F 4, B 6. Muri: F 14, B 8. Spettatori: 500 circa.

CLASSIFICA: Novara 22; Conegliano 21; Scandicci 20; BUSTO A. 18; Modena, Pesaro 13; Monza 10; Casalmaggiore 8; LEGNANO, Firenze 7; Filottrano 3; Bergamo 2.