Uyba, giorni di attesa per Diouf e Whilite

UYBA - Bergamo

Se il bilancio sportivo del primo scorcio di campionato è decisamente positivo (3 vittorie e 9 punti in 4 partite, quarto posto in Serie A1), quello relativo all’infermeria lascia qualche preoccupazione in casa Unet E-Work Busto Arsizio.

Galleria fotografica UYBA - Bergamo 4 di 17

L’ultimo turno - vittoria per 3-1 contro la Foppapedretti – ha portato in dote l’infortunio di Sarah Whilite, uscita in barella (foto in alto di R. Gernetti) dopo il penultimo scambio del terzo set della partita del PalaYamamay. La 22enne schiacciatrice americana si è fatta male alla caviglia destra e in questi giorni si sta sottoponendo agli accertamenti del caso: la radiografia ha per lo meno escluso fratture, mentre si temono lesioni ai legamenti dell’articolazione. La caviglia di Whilite è ancora gonfia, quindi non è ancora stato possibile effettuare una risonanza magnetica: l’esame si farà dopo metà settimana per valutare le terapie e il periodo di recupero. Di certo, nella migliore delle ipotesi, Sarah starà ferma almeno un paio di settimane ma ovviamente è necessario attendere un verdetto più approfondito.

L’altra situazione che i sanitari biancorossi devono gestire con attenzione riguarda invece Valentina Diouf: l’azzurra non è scesa in campo contro Bergamo a causa di un forte colpo all’occhio rimediato (pallonata) durante il penultimo allenamento di preparazione al match con le orobiche. L’opposto titolare della squadra di Mencarelli (per altro molto ben sostituita da Piani) resterà a riposo almeno fino a venerdì 10, giorno in cui effettuerà una visita di controllo. Per fortuna Diouf non ha subìto il temuto distacco della rètina, ma per il momento deve assolutamente evitare altri colpi al volto, quindi non si può allenare. La speranza in casa Uyba è che la visita di venerdì dia il via libera per il ritorno in campo: nel caso Valentina si allenerebbe al sabato per poi giocare domenica a Monza. Altrimenti bisognerà attendere anche lei.