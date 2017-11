Uyba quasi alla pari di Conegliano: Busto cede solo al quinto set

Cinque set di passione, equilibrio ed emozione al Palayamamay dove la Imoco Conegliano passa al tie-break sul campo di una Unet E-Work capace però di reggere alla grande il confronto con una delle grandi favorite della Serie A1 femminile.

La differenza, tra Imoco e Uyba, salta fuori solo nelle ultimissime battute di un quinto set equilibratissimo fino a quota 11 e poi deciso da un paio di giocate di Hill e di una clamorosa Fabris da 31 punti. Prima dell’epilogo però le Farfalle erano state capaci di ribaltare uno 0-2 iniziale a favore delle venete, conquistando terzo e quarto set ai vantaggi, segnale di una squadra davvero durissima ad arrendersi.

Ancora una volta è Bartsch il principale terminale offensivo biancorosso – 23 punti – ben spalleggiata dai 19 palloni messi a terra da Diouf, autrice di ben 5 muri. Tra le ospiti, detto di Fabris, bene anche Hill e De Kruijf.

Con il punto strappato all’Imoco, Busto si conferma la quarta forza del campionato dopo le due favorite Conegliano e Novara (entrambe vincenti sulla Uyba solo al tie-break) e la semi-sorpresa Scandicci che sopravanza le ragazze di Mencarelli di un sol punto in graduatoria. Lunedì sera la Unet E-Work tornerà in campo per disputare il posticipo al Mandela Forum di Firenze.

Unet E-Work Busto A. – Imoco Conegliano V. 2-3 (24-26, 17-25, 25-23, 26-24, 11-15)

Busto Arsizio: Piani, Stufi 11, Spirito (L), Gennari 13, Dall’Igna ne, Orro 2, Peruzzo ne, Diouf 19, Bartsch 23, Berti 7, Negretti, Chausheva, Botezat 2. All. Mencarelli,

Conegliano V: Fiori ne, De Kruijf 17, Cella 4, Melandri ne, De Gennaro (L), Danesi 9, Papafotiou, Fabris 31, Wolosz 3, Hill 23, Nicoletti 1. All. Santarelli, 2° Simone.

Arbitri: Goitre e Venturi.

Note. Battute vincenti: B 1, C 3. Battute errate: B 7, C 14. Muri: B 16, C 13. Spettatori: 2.128. Incasso: 14.421 euro