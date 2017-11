Uyba – Sab, grande attesa per il primo derby

Domenica 19 novembre, alle ore 17 (apertura casse e cancelli ore 15:30) scenderanno sul taraflex del Palayamamay la Unet E-Work busto Arsizio contro la SAB Volley Legnano nel primo derby ufficiale tra le due formazioni che si sono sfidate nel precampionato, in occasione del Trofeo Bellomo, con la doppia vittoria di Legnano.

Le farfalle si presentano alla sfida con un bottino di quattro vittorie consecutive che valgono 12 punti in classifica e un morale sicuramente alle stelle, mentre Legnano si trova a 6 punti e reduce da una settimana di preparazione un po’ agitata, che ha portato la società a decidere per il silenzio stampa, per permettere alle aquile di mantenere la concentrazione e non farsi travolgere da coach Pistola presenterà con ogni probabilità la diagonale principale formata dalle due ex Caracuta e Mingardi, al centro la slovacca Pencova e la canadese Ogoms, in banda l’americana Newcombe e l’altra ex bustocca Alice Degradi. Libero Lussana.

Per la UYBA quasi sicuro lo starting six delle ultime due gare, con Vittoria Piani in campo nel ruolo di opposto, mentre Valentina Diouf sta recuperando dall’infortunio all’occhio che l’ha tenuta fuori dal campo per due settimane e che rende improbabile vederla in campo dal primo minuto.

I tifosi biancorossi saranno presenti in massa al Palayamamay, per sostenere e incitare le ragazze e daranno vita a uno spettacolo parallelo a quello che si vedrà sul campo.

Così Stefania Dall’Igna: “Legnano è una squadra che ha fatto un ottimo precampionato e che anche nelle prime giornate di partite ufficiali ha dimostrato di essere molto tosta. Come tutte le squadre di coach Pistola hanno come caratteristica una gran difesa e un gioco molto veloce. Dovremo cercare di fare bene muro-difesa, essere pazienti e battere in maniera insidiosa per metterle in difficoltà. Speriamo di far felici ancora i nostri fantastici tifosi che anche domenica saranno al nostro fianco in modo determinante”.

Unet E-Work Busto Arsizio – Sab Volley Legnano

Unet E-Work Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat.

Sab Volley Legnano: 2 Degradi, 3 Bartesaghi, 5 Lussana (L), 6 Pencova, 7 Cumino, 8 Ogoms, 9 Mingardi, 10 Martinelli, 11 Coneo, 12 Cecchetto, 14 Caracuta, 16 Newcombe, 18 Drews.

Arbitri: Canessa – Lot

Il programma della sesta giornata: