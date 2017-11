Uyba, serata di gala per dimostrare di essere grande

Partita infrasettimanale da leccarsi i baffi, mercoledì 22 novembre al Palayamamay di Busto, tra le padrone di casa della Unet E-Work e le venete della Imoco Volley Conegliano di coach Santarelli (inizio partita ore 20.30, apertura casse e cancelli ore 19).

Quello contro le pantere sarà una vero e proprio banco di prova per le farfalle biancorosse, ma le vittorie ottenute fino a ora da Stufi e compagne hanno caricato le ragazze di Mencarelli che, sostenute dai loro tifosi, sono pronte a dare battaglia alle favorite ospiti. Un vero e proprio test, quello con l’Imoco, per stabilire se la Uyba può davvero aspirare a un posto tra le “grandi” dopo l’ottima partenza di questo campionato.

Mencarelli schiererà in campo il sestetto titolare composto dalla regista Orro in diagonale con Diouf che ha recuperato dall’infortunio all’occhio. Al centro ci saranno capitan Stufi e Berti, in attacco Bartsch e Gennari, con Spirito in posizione di libero. Dall’altra parte della rete la UYBA ritroverà l’ex palleggiatrice polacca Wolosz, in diagonale con Nicoletti, al centro Danesi e De Kruijf, in banda Hill e Bricio, libero De Gennaro.

Conegliano è ancora a punteggio pieno con 6 vittorie da 3 punti nelle prime 6 gare, dunque praticamente perfetta in questo avvio di stagione anche se ha perso la Supercoppa contro Novara. La UYBA insegue a tre punti e vuole provare l’aggancio: al campo la sentenza.

«Stiamo crescendo – spiega alla vigilia coach Mencarelli – molto in trasferta, in maniera meno evidente in casa, ma probabilmente perché al Palayamamay non abbiamo ancora incontrato team di grande blasone. Per la prima volta affrontiamo una squadra che sta sopra di noi in classifica, perché Novara l’abbiamo incontrata alla prima giornata: questo deve essere di stimolo, ci deve caricare e responsabilizzare. Dovremo cercare di trovare quella continuità che in alcuni momenti ci è mancata, ma che in ogni caso non ha mai intaccato il nostro livello di attenzione e combattività. Conegliano a me fa venire l’acquolina in bocca e spero di saper trasmettere questa sensazione anche alle ragazze».

Unet E-Work Busto A. – Imoco Conegliano V.

Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Conegliano V.: 2 Bricio, 3 Fiori, 5 De Kruijf, 6 Cella, 7 Folie, 9 Melandri, 10 De Gennaro (L), 11 Danesi, 12 Papafotiou, 13 Fabris, 14 Wolosz, 15 Hill, 16 Nicoletti. All. Santarelli.

Arbitri: Goitre e Venturi.

QUI LEGNANO

Dopo la scoppola subita nel derby di Busto, torna in campo anche la Sab Volley che è attesa da una trasferta non certo morbida in quel di Modena. Legnano vuole sfatare il tabù trasferta, visto che lontano dal PalaBorsani non ha mai vinto; la Liu Jo invece arriva dal successo esterno ottenuto a Filottrano e sta iniziando a risalire la classifica dopo un avvio un po’ a rilento. Le due squadre si sono già affrontate in un’amichevole precampionato, chiusa sul 3-2 per le emiliane.

Sab al gran completo e al lavoro fin dal lunedì per preparare l’assalto al PalaPanini. Coach Pistola dovrà migliorare il rendimento offensivo, in difficoltà contro Busto sia dal punto di vista delle percentuali, sia da quello degli errori-punto.

Liu Jo Nordmecc. Modena – Sab Volley Legnano

Modena: 3 Garzaro, 5 Heyrman, 6 Leonardi (L), 7 Montano, 8 Vesovic, 9 Bosetti, 10 Ferretti, 12 Pistolesi, 13 Calloni, 15 Tomic, 16 Pincerato, 17 Barun-Susnjar, 18 Bisconti (L). All. Gaspari.

Legnano: 2 Degradi, 3 Bartesaghi, 5 Lussana (L), 6 Pencova, 7 Cumino, 8 Ogoms, 9 Mingardi, 10 Martinelli, 11 Coneo, 12 Cecchetto (L), 14 Caracuta, 16 Newcombe, 18 Drews. All. Pistola.

Arbitri: Luciani e Vagni.

Il programma (7a di andata): Casalmaggiore – Filottrano; Bergamo – Firenze; Modena – LEGNANO; Scandicci – Novara; BUSTO A. – Conegliano; Monza – Pesaro

Classifica: Conegliano 18; Scandicci, Novara 17; BUSTO ARSIZIO 15; Modena 9; Pesaro 8; Monza, Legnano 6; Firenze 5; Casalmaggiore 4; Filottrano 3; Bergamo 0.