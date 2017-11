Va ai domiciliari ma viene arrestato per furto prima di raggiungere la caserma

Domenica sera, intorno alle 20, i carabinieri della stazione di Cornaredo hanno arrestato un uomo, un cittadino italiano 31enne di Cornaredo già pregiudicato, che poco prima aveva sottratto all’interno di un supermercato di via San Siro diverse bottiglie di alcolici.

I Carabinieri, in transito durante un normale servizio di pattuglia lo avevano notato mentre cercava di allontanarsi con una borsa contenente la merce appena trafugata, che si è scoperto essere alcune bottiglie di birra, del valore complessivo di circa 50 euro.

A quel punto la merce è stata recuperata e restituita all’avente diritto, mentre l’uomo è stato portato in caserma dove è emersa una particolarità, ovvero che lo stesso era stato scarcerato appena poche ore prima per un altro furto. A lui gli erano stati concessi gli arresti domiciliari ed avrebbe dovuto raggiungere la stazione carabinieri nel minor tempo possibile. Purtroppo per lui nel tragitto ci ha infilato la “tappa” presso l’esercizio commerciale.

L’arrestato è stato quindi trattenuto in camera di sicurezza per poi essere sottoposto a giudizio direttissimo in mattinata presso il Tribunale di Milano.