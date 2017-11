Va a sbattere contro il guard rail. Incidente sulla tangenziale est

Incidente poco dopo le 21 e 30 di domenica 26 novembre sulla tangenziale est in direzione Lozza. Per cause ancora da accertare un giovane alla guida di un’autovettura ha perso il controllo della macchina ed è andato a sbattere contro le barriere di protezione laterale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti, per fortuna, non gravi. Si sono registrati disagi per la circolazione.