Vaccinazione antinfluenzale: crescono le sedi di somministrazione

Per far fronte alla richiesta, l’Asst Valle Olona ha deciso di potenziare ulteriormente la sua offerta territoriale per la somministrazione dei vaccini antinfluenzali.

Oltre alle date previste dal calendario aziendale nelle 7 sedi vaccinali di Busto Arsizio, Gallarate, Somma Lombardo, Cassano Magnago, Lonate Pozzolo, Saronno e Caronno Pertusella (in cui vengono offerte anche le vaccinazioni per i bambini), sono state organizzate sedute a Samarate, Fagnano Olona e nei Centri Anziani di Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo.

A Gallarate, nella sede vaccinale di Corso Leonardo da Vinci 1 (dalle 8,30 alle 10,30), a Cassano Magnago in via Buttafava 15 (Lunedì 20 dalle 8,30 alle 12, Mercoledì 22 dalle 8,30 alle 10, Giovedì 23 dalle 8,30 alle 12, Lunedì 27 e Giovedì 30 dalle 10,30 alle 12), a Saronno in via Manzoni 23 (dalle 10 alle 12) e a Busto Arsizio in viale Stelvio 3 dalle 8,30 alle 10 le sedute vaccinali si protrarranno fino al 30 novembre. Non serve la prenotazione.

Durante le prime due settimane di campagna vaccinale le sedi dell’Asst Valle Olona hanno somministrato 7.190 vaccini antinfluenzali. Nel dettaglio, sono stati vaccinati 2.856 cittadini nell’area territoriale di Gallarate, 1.871 cittadini nell’area territoriale di Busto Arsizio e 2.463 cittadini nell’area territoriale di Saronno. A queste persone se ne aggiungono altre 77 che si sono sottoposte alla vaccinazione antipneumococcica.