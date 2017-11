Il valore strategico dei “big data”: incontro a Idea.Lab

Idea.Lab, il Laboratorio Territoriale per l’occupabilità di Busto Arsizio, propone un workshop sui Big Data il prossimo giovedì 30 novembre alle ore 18.30

La condivisione e l’analisi di grandi quantità di dati (“Big Data”), unite alla capacità di utilizzare e interpretare le informazioni che ne derivano, possono suggerire nuovi modelli di business e nuovi modi per risolvere problemi aziendali.

Il workshop, pensato per tutti coloro che vogliono comprendere le opportunità offerte dai Big Data in particolare nel contesto aziendale, ha l’obiettivo di mostrare come le grandi quantità di dati che oggi si possono raccogliere, elaborare, e presentare mediante sistemi digitali, possono avere per le aziende un valore non solo operativo ma anche strategico: con un uso oculato dei big data, un’azienda può dunque trovare soluzioni nuove per problemi noti.

Per questo occorrono certamente strumenti hardware e software appropriati, ma prima ancora sono necessarie persone competenti e con l’attitudine a usare le tecnologie in modo critico e creativo.

Accompagnati da esperti, e con esempi tratti da problemi aziendali concreti, entreremo nel mondo dei Big Data per capire cosa sono, quali vantaggi offrono e come li si può utilizzare per migliorare il business aziendale.

Giovedì 30 Novembre, ore 18.30 in idea.Lab a Busto Arsizio presso la Tecno City Molini Marzoli, Via Molino 2 –www.idealab.va.it

Interverranno: Prof. Luca Mari, Prof. Gabriele Biucchi, Dott. Cesare Bernardis.