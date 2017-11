Vandalismo su una bicicletta del nuovo bike sharing Ofo

Appena arrivate e già nel mirino dei vandali? Speriamo si tratti solo di un caso isolato ma le immagini inviate da Simone parlano chiaro. Il nostro lettore ha, infatti, trovato, una bicicletta gialla OFO bike sharing Varese davanti alla chiesa della Brunella di Varese danneggiata e buttata in un’aiuola.

Ricordiamo che l’app per l’utilizzo delle biciclette permette anche di segnalare ai gestori i principali problemi, come una bici rotta o in un parcheggio scorretto: queste info andranno direttamente ai gestori, che prenderanno provvedimenti.

Qui tutte le info sul bike sharing Ofo