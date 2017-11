Varano si prepara a festeggiare Natale

Anche quest’anno, come è tradizione, la Pro Loco di Varano Borghi si presenta puntuale all’appuntamento con le festività natalizie.

Venerdì, 1° dicembre, alle ore 20.30, ci sarà la cerimonia dell’accensione delle luminarie con canti natalizi eseguiti dai bambini dei rioni cittadini sotto la guida della sig.ra Gianna Beldì del gruppo teatrale Evviva Noi , accompagnati dal gruppo musicale Varano Sound. Vin brulé e panettone per tutti.

Domenica 3 dicembre, dalle ore 10 alle ore 18, piazza Matteotti sarà occupata dalle bancarelle delle molte associazioni che hanno aderito all’iniziativa “ Natale in Piazza”. I bambini potranno incontrare Babbo Natale presentato dal Comitato S.Anna e passeggiare a cavallo di un pony.

Inoltre, la Pro Loco, in collaborazione con la Parrocchia e con l’artista Isabella Sciarini Fortunato, allestirà una mostra di circa 60 tra presepi e natività, provenienti da molte regioni italiane e da vari Paesi del mondo, raccolti da un appassionato collezionista di Induno Olona, il sig. Roberto Milanesi. In mostra anche un presepe prezioso per i Varanesi, realizzato dal dr. Angelo Ponti, farmacista storico del paese , restaurato dai nipoti Mario e Francesco Caielli.