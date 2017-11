Il Varese cerca i tre punti con un centrocampo inedito

I cartellini gialli accumulati nella prima parte di campionato hanno fermato contemporaneamente due dei giocatori del Varese che meglio si sono comportati in questo difficile scorcio di stagione.

Domenica 26 novembre, in occasione del match interno contro il Seregno, mister Salvatore Iacolino dovrà fare a meno di Cristian Monacizzo e Nicolò Palazzolo, due dei “perni” del centrattacco biancorosso. La loro assenza costringerà lo staff tecnico a ridisegnare la squadra, e permetterà a Michele Magrin (foto in alto) di tornare a vestire una maglia da titolare. Il regista, che nelle ultime settimane non ha trovato spazio, sarà affiancato da una coppia di giovani quali Zazzi e Battistello in un modulo ad albero di Natale che prevede un terzetto avanzato – questo confermato – con Repossi e Rolando alle spalle di Molinari.

Anche in difesa il Varese potrebbe cambiare qualcosa: Simonetto non è al meglio e potrebbe essere rimpiazzato da Rudi mentre a sinistra, in un pomeriggio senza particolari vincoli per quanto riguarda gli under (vista la presenza contemporanea di Zazzi e Battistello), ci sarà un ballottaggio tra Arca e Careccia.

Fatta la conta dei presenti, è necessario sottolineare come il Varese abbia necessità di conquistare l’intera posta in palio: la rocambolesca sconfitta di Carate Brianza ha addirittura riavvicinato la squadra alla zona playout (distante appena due punti) che va immediatamente ricacciata all’indietro. Una zona che è attualmente di pertinenza proprio del Seregno, terz’ultimo in graduatoria ma reduce dal netto 3-1 ai danni del Castellazzo Bormida nello scontro-salvezza di domenica scorsa. Occhio, in particolare, all’ex Pro Patria Luca Artaria, già autore di sette reti, due delle quali nell’ultimo turno.

STALLO IN SOCIETA’

La settimana trascorsa non ha partorito particolari novità in seno alla società. Il giro esplorativo di Paolo Basile, effettuato anche grazie al lavoro dell’avvocato Piccolo, sta proseguendo e il vicepresidente avrebbe espresso un moderato ottimismo; bocche ancora cucite, comunque, su eventuali novità dal punto di vista dei possibili investitori. Quel che pare certo, almeno allo stato attuale delle cose, è che sarebbero state scartate (o si sarebbero tolte dal novero) quelle cordate evidentemente legate a gruppi di procuratori.

LA DIRETTA

Il match di Masnago sarà raccontato in diretta da VareseNews attraverso un liveblog aperto fin dal pomeriggio di venerdì, con notizie, curiosità e con il sondaggio-pronostico che precede la giornata calcistica. Per intervenire è sufficiente scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #vareseseregno o #direttavn su Twitter e Instagram. Per accedere al live CLICCATE QUI.