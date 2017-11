Varese ecosostenibile, qual è la vertità?

Gli studenti si sono dati appuntamento in piazza Monte Grappa e ai Giardini Estensi per festeggiare la fine dell'anno scolastico

Ma qual è la verità della Varese ecosostenibile? Una classifica di Legambiente e Sole24ore ha posizionato Varese al 72esimo posto come città inserita positivamente nell’ecosistema urbano. Un parametro ambientale. Il risultato non è buono, se consideriamo che la prima è Mantova, e che altre città come Foggia, Taranto, L’Aquila o Cosenza sono davanti alla nostra città.

Tuttavia l’assessore De Simone rivendica il dato come un successo, perché siamo risaliti di cinque posizioni: “La precedente amministrazione Fontana aveva fatto crollare la città di Varese dalla 49^ posizione alla 77^ nella classifica nazionale del rapporto Ecosistema Urbano stilato dal Sole24ore e da Legambiente. L’amministrazione Galimberti invece ha invertito il trend negativo, recuperando ben 5 posizioni in un solo anno”.

Il consigliere regionale della Lega Nord Emanuele Monti però ribatte subito. “Grazie al nostro operato dal 2013 al 2015 siamo saliti di ben 20 posizioni, mentre loro hanno riportato Varese al 72esimo posto. Il mio augurio a De Simone è che nel 2018 la nostra Città possa tornare nella parte alta della classifica; certamente però – chiosa Emanuele Monti – se continuano in questo modo lo vedo come un obiettivo difficilmente raggiungibile.”

Il dato della classifica era il seguente: nel 2013 Varese era al 71esimo posto, nel 2014 era al 66esimo posto, nel 2015 era salita al 49esimo posto, nel 2016 era precipitata al 77esimo posto. Il leghista Monti sostiene che l’amministrazione quell’anno non rispose al questionario di Legambiente, e che così si spiegherebbe la caduta improvvisa. L’assessore De Simone invece accusa la giunta fontana di aver fatto precipitare Varese con le sue politiche.

La ricerca afferma che si è basata su dati del 2016, anno in cui la città è stata governata per metà dal centrodestra e per metà dal centrosinistra. E’ lite sui numeri, ma i cittadini si chiedono: l’ambiente a Varese è migliorato, è peggiorato o è sempre quello di prima?